Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9d63a8c-1f40-42c5-84ef-6582c9230fcf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kovács Tamás történész, levéltáros lett a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény új igazgatója.","shortLead":"Kovács Tamás történész, levéltáros lett a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény új...","id":"20190114_Kineveztek_a_Holokauszt_Emlekkozpont_uj_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d63a8c-1f40-42c5-84ef-6582c9230fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae62473-326d-4c2a-9410-4cd4f12dae07","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kineveztek_a_Holokauszt_Emlekkozpont_uj_vezetojet","timestamp":"2019. január. 14. 08:41","title":"Kinevezték a Holokauszt Emlékközpont új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","shortLead":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","id":"20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbffee1-afe3-4e26-bacb-399f885ca504","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","timestamp":"2019. január. 13. 11:46","title":"Sztrájkra készülnek a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2fa5a-c0d4-4c3d-9742-8cfe52fd62e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Direkt 36 cikket írt arról, hogy hogyan zajlott a több évig nyúló Orbán-Simicska szakítás. ","shortLead":"A Direkt 36 cikket írt arról, hogy hogyan zajlott a több évig nyúló Orbán-Simicska szakítás. ","id":"20190113_Orban_masnap_azt_kerte_Simicskatol_hogy_zarja_be_az_Indexet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e2fa5a-c0d4-4c3d-9742-8cfe52fd62e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0eef31-2297-4da0-af72-adbde4116969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Orban_masnap_azt_kerte_Simicskatol_hogy_zarja_be_az_Indexet","timestamp":"2019. január. 13. 17:10","title":"Orbán másnap azt kérte Simicskától, hogy zárja be az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc28234-b86c-4d22-a9bf-5a0e9884dbc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, mit valósítanak meg a múlt héten bejelentett beruházásból.","shortLead":"Kiderült, mit valósítanak meg a múlt héten bejelentett beruházásból.","id":"20190114_A_tervrajz_mar_kesz_igy_fog_kinezni_a_Ferihegyi_repuloter_2024ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc28234-b86c-4d22-a9bf-5a0e9884dbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6864c0a-12a4-4547-bb07-f35dc6220f8b","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_A_tervrajz_mar_kesz_igy_fog_kinezni_a_Ferihegyi_repuloter_2024ben","timestamp":"2019. január. 14. 13:24","title":"A tervrajz már kész, így fog kinézni a ferihegyi repülőtér 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","shortLead":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","id":"20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8971cc8-af2d-4ad9-a5e5-6b8f957d609b","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","timestamp":"2019. január. 14. 07:29","title":"Megvan, mikor indul a Trónok harca utolsó évada és itt egy új előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","shortLead":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","id":"20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb1617-926a-45ce-8cfa-4b0315dd49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","timestamp":"2019. január. 12. 20:20","title":"Végre jön a várva várt iPhone-kiegészítő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","shortLead":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","id":"20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c68c2-e76f-4bc7-b5a7-509a94590709","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","timestamp":"2019. január. 13. 12:00","title":"Jég alá szorult és meghalt egy ember egy somogyi tavacskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan, kiszivárgott felvétel. A képeken láthatóan hideg van, a háttérben hó. Ez lehet a magyarázat Lomnici szerint.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan...","id":"20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79e111-28a9-41b4-b717-9220be349b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","timestamp":"2019. január. 14. 10:24","title":"A mostoha körülményekkel magyarázza a közmédia szakértője azt, hogy emlékeztetni kellett, mit mondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]