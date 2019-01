Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","shortLead":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","id":"20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827ca85a-2e23-4cb6-83d6-d33669912fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","timestamp":"2019. január. 08. 07:38","title":"Egyre több szerepet vállal Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem tekinthetőek magasnak, és még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint a válság előtt. Továbbra is jobban megéri venni, mint bérelni – derül ki az legfrissebb magyar lakáspiaci felmérésből.","shortLead":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem...","id":"20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d5d7e8-4fe4-4df2-8962-9aa3e805de6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","timestamp":"2019. január. 09. 11:22","title":"Ezért húzzák el a kivitelezést – tovább emelkednek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vele együtt már 69 újságíró lesz a fegyházakban Törökországban.","shortLead":"Vele együtt már 69 újságíró lesz a fegyházakban Törökországban.","id":"20190109_Bortonbe_kell_mennie_a_torok_ujsagirononek_mert_a_volt_miniszterelnok_offshorecegei_utan_nyomozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d6e36b-158b-45e6-b494-31f52b770bbe","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Bortonbe_kell_mennie_a_torok_ujsagirononek_mert_a_volt_miniszterelnok_offshorecegei_utan_nyomozott","timestamp":"2019. január. 09. 14:22","title":"Börtönbe kell mennie a török újságírónőnek, mert a volt miniszterelnök offshore cégei után nyomozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkesztőség szerint a külügyminiszternek köszönhetően nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere.","shortLead":"A szerkesztőség szerint a külügyminiszternek köszönhetően nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere.","id":"20190109_Szijjarto_Petert_valasztotta_az_Ev_emberenek_a_Figyelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e959ffc2-d816-409b-b023-2d87a37a746e","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Szijjarto_Petert_valasztotta_az_Ev_emberenek_a_Figyelo","timestamp":"2019. január. 09. 09:13","title":"Szijjártó Pétert választotta az Év emberének a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7977202c-4198-4ec5-8308-3bd872486313","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A Brexitről már csak azért sem könnyű mesélni, mert még mindig az orrunk előtt zajlik a történet, a végét sem tudjuk. A brit kilépési döntéshez vezető népszavazási kampányról viszont már készült egy film, a Brexit –Háborúban minden szabad erejét azonban éppen a valóság abszurditása adja. Vagy adná.","shortLead":"A Brexitről már csak azért sem könnyű mesélni, mert még mindig az orrunk előtt zajlik a történet, a végét sem tudjuk...","id":"20190108_Benedict_Cumberbatch_Brexitje_avagy_a_gyozelem_biztos_receptje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7977202c-4198-4ec5-8308-3bd872486313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be71c43-3630-4959-87b1-1159d6b4cd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Benedict_Cumberbatch_Brexitje_avagy_a_gyozelem_biztos_receptje","timestamp":"2019. január. 08. 20:00","title":"Benedict Cumberbatch megmutatta, hogy bármilyen hazugságot képes beadni a briteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van, hogy teljesüljön a kormány foglalkoztatási célja.","shortLead":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van...","id":"20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498192ea-861c-45a7-ad80-43de420e7c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","timestamp":"2019. január. 09. 16:30","title":"ÁSZ: Nem csak a nyugdíjasokat lehetne visszavinni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124d17a4-b239-4ff6-89b9-d98dc0859c08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves Dutch Newsom fellépése ellenállhatatlan lett.","shortLead":"A kétéves Dutch Newsom fellépése ellenállhatatlan lett.","id":"20190109_Ilyen_amikor_egy_keteves_gyerek_semmibe_veszi_az_apja_karrierjenek_legnagyobb_pillanatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=124d17a4-b239-4ff6-89b9-d98dc0859c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc5f24e-1a69-4103-b70c-a1343683ac96","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Ilyen_amikor_egy_keteves_gyerek_semmibe_veszi_az_apja_karrierjenek_legnagyobb_pillanatat","timestamp":"2019. január. 09. 11:30","title":"Ilyen, amikor egy kétéves gyerek semmibe veszi az apja karrierjének legnagyobb pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415c30fa-7832-4179-b810-6d92f2614cf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit a kormány mond, azt el kell osztani hárommal, legalábbis ha az első ránézésre valóban impozáns bérnövekedésről van szó. Mit mutatnak valójában az adatok? Mellár Tamás parlamenti képviselő, a KSH korábbi elnöke új nézőpontból vizsgálja meg a kérdést.","shortLead":"Amit a kormány mond, azt el kell osztani hárommal, legalábbis ha az első ránézésre valóban impozáns bérnövekedésről van...","id":"20190109_Mellar_harmadannyival_nonek_a_berek_mint_amivel_a_kormany_buszkelkedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=415c30fa-7832-4179-b810-6d92f2614cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73305ea-cb6c-42dc-a114-d6cd845383c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Mellar_harmadannyival_nonek_a_berek_mint_amivel_a_kormany_buszkelkedik","timestamp":"2019. január. 09. 15:21","title":"Mellár: Harmadannyival nőnek a bérek, mint amivel a kormány büszkélkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]