Az Aldinál 7.400 forint, egy minimálbéres kisboltnál 3.500 forint a bruttó vasárnapi pótlék 2019-ben – írta a blokkk.com. A szakportál emlékeztet: a vasárnapi boltzár 2015 márciusának közepétől 2016 áprilisának második feléig tartott. Az akkori szabályok szerint öt vasárnap lehetett nyitva tartani, egy szabadon választott hétvégén, valamint decemberben négyszer. A vasárnapi pótlék akkor 100 százalék volt, de még így is olcsóbb volt nyitva tartani, mint most, amikor a vasárnapi nyitva tartást egész évben 50 százalékos pótlékkal kell biztosítani.

Szép számmal akadnak tehát olyan boltosok, akik nem fogadták örömmel a boltzár feloldását, hiszen míg mindenki zárva volt, nem volt versenykülönbség, most viszont a versenykényszer miatt ki kellett nyitnia – és ki kell fizetni a pótlékot az alkalmazottaknak.

Nincs nyilvános statisztika arról, hogy a 130 ezer kiskereskedelmi boltból mennyi van nyitva vasárnap, a szakportál szerint azonban a számszerű többség zárva tart, hiszen a kisboltosok nagyobb része eleve nem nyit ki a hét utolsó napján. (A 10 boltos, vagy annál kisebb kisboltos kiskereskedelmi vállalkozások száma 118 ezer.)

A nagyláncok, a bevásárlóközpontok boltjai és a kisboltok közül a nonstop üzletek vannak nyitva vasárnap, valamint egyes sajátos szakterületek boltjai, például a benzinkút. A sétálóutcák, a kiemelt idegenforgalmi helyek, vagy például az üdülőhelyek boltjai a szezonban is nyitva tartanak vasárnap.

A bérek emelkedésével azonban egyre nagyobb terhet ró a kiskereskedelemre a vasárnapi nyitva tartás. A nagyobb láncok úgy spórolnak, hogy vasárnap a szokottnál egy-két órával korábban zárnak. A Spar vagy a dm csak a nagyobb boltjait nyitja ki vasárnap, az Ikea pedig nemrégiben jelentette be, hogy kísérleti jelleggel lerövidíti a vasárnapi nyitva tartást néhány órával. A Lidl és Tesco 2-3 órás részmunkaidőt vezetett be hétvégére vezettek be.

A vasárnapi pótlék mértéke egy vasárnapra számítva a 2016-os 3800 forintról 2019-re előreláthatóan 5500 forintra nő. Ami például az Aldi esetében (8 órás foglalkoztatásra vetítve) 7400 forint lehet, vagy egy minimálbéres kisboltosnál 3500 forint, egy szakmai bérminimumos eladónál pedig 4600 forint 2019-ben (kerekített adatok).