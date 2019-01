Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel. A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs most arra volt kíváncsi, ehhez képest mit tud a Mate 20 Pro.","shortLead":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel...","id":"20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448c154-ea03-40a0-b5a6-f7e6f43afdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. január. 21. 17:33","title":"Megmérték, pontosan mennyire csinál jó képeket (és videókat) a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac66e39-4c2e-41e8-9b24-7001488f7288","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kapott-e Sarkozy 5 millió eurót Kadhafi líbiai vezértől a választási kampányára? A feltételezett közvetítő, egy algériai származású francia üzletember, Alexandre Djouhri, aki választ tudna adni a kérdésre, mindenképpen szeretné megakadályozni, hogy London francia kérésre kiadja Párizsnak. Ügyében most kezdődött el a meghallgatás a londoni bíróságon.","shortLead":"Kapott-e Sarkozy 5 millió eurót Kadhafi líbiai vezértől a választási kampányára? A feltételezett közvetítő...","id":"20190122_Arab_proli_vagyok_akit_a_francia_elit_bunbaknak_hasznalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aac66e39-4c2e-41e8-9b24-7001488f7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5664c78a-8d33-4072-b20a-f147af8a8ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Arab_proli_vagyok_akit_a_francia_elit_bunbaknak_hasznalt","timestamp":"2019. január. 22. 11:38","title":"„Arab proli vagyok, akit a francia elit bűnbaknak használt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden eddigi akcióján túltett: a Twitchen futó élő adásban hangoztatta, hogy a transznemű fiataloknak is segítségre van szükségük.","shortLead":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden...","id":"20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57033f7-0cf8-4de0-b5a8-c88f5ab8829d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","timestamp":"2019. január. 22. 10:33","title":"Egyszer csak belépett a Twitchen futó adásba a 29 éves politikusnő, hogy transznemű fiataloknak gyűjtsön pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió feletti rajongótábort felmutatni.

","shortLead":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió...","id":"20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14acce53-a919-4f1e-ba86-0c0bc7a05640","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","timestamp":"2019. január. 22. 10:43","title":"Kasza Tibi továbbra is verhetetlen a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be15431-33a2-4b92-a360-cfe75fc8b78f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kilépéssel kapcsolatban rengeteg a bizonytalanság, a közigazgatás mindenesetre befogadja a kérelmeket.","shortLead":"A brit kilépéssel kapcsolatban rengeteg a bizonytalanság, a közigazgatás mindenesetre befogadja a kérelmeket.","id":"20190121_Brexit_matol_regisztralhatnak_a_NagyBritanniaban_elo_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be15431-33a2-4b92-a360-cfe75fc8b78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef09700-c99c-4037-89b2-e8adbb9f2604","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Brexit_matol_regisztralhatnak_a_NagyBritanniaban_elo_magyarok","timestamp":"2019. január. 21. 13:40","title":"Brexit: mától regisztrálhatnak a Nagy-Britanniában élő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","shortLead":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","id":"20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8f68b0-d1ef-40b8-9694-ad1b786ec492","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","timestamp":"2019. január. 22. 11:59","title":"Nem kapta meg fizetését, markolóval esett neki az éppen elkészült szállodának az építőmunkás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ausztriában munkát találók kétharmada külföldi, a magyarok száma nagyot nőtt.","shortLead":"Az Ausztriában munkát találók kétharmada külföldi, a magyarok száma nagyot nőtt.","id":"20190122_Egyre_tobb_magyar_megy_Ausztriaba_dolgozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbb6bb-70a4-453f-9cce-edf99ea271e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Egyre_tobb_magyar_megy_Ausztriaba_dolgozni","timestamp":"2019. január. 22. 07:40","title":"Egyre több magyar megy Ausztriába dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk, melyik előadó(k)tól nem akarunk egyetlen saját dalt sem hallani.","shortLead":"A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk...","id":"20190121_spotify_enekes_letiltasa_eloado_letiltasa_r_kelly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9ee0d-d932-474b-aa05-4dc09a3a7ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_spotify_enekes_letiltasa_eloado_letiltasa_r_kelly","timestamp":"2019. január. 21. 13:33","title":"Jön egy új funkció a Spotify-ba, bármelyik előadót letilthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]