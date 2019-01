Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl fizeti a legtöbbet a teljes állásban ott dolgozóknak, de egyórányi munkáért az Aldiban lehet a legtöbbet keresni.","shortLead":"A Lidl fizeti a legtöbbet a teljes állásban ott dolgozóknak, de egyórányi munkáért az Aldiban lehet a legtöbbet keresni.","id":"20190121_Az_Aldinal_vagy_a_Lidlnel_lehete_jobban_keresni_Attol_fugg_mennyi_idot_dolgozik_az_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0db8ab-5819-4d76-ac14-f704f888765b","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Az_Aldinal_vagy_a_Lidlnel_lehete_jobban_keresni_Attol_fugg_mennyi_idot_dolgozik_az_ember","timestamp":"2019. január. 21. 14:29","title":"Az Aldinál vagy a Lidlnél lehet-e jobban keresni? Attól függ, mennyi időt dolgozik az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","shortLead":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","id":"20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea86f7d4-9613-4d18-a646-14a2afb22642","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","timestamp":"2019. január. 21. 18:21","title":"Reagált az ELTE: Nincs gazdasági vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Magyarország is bejelentkezhet a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-as kongresszusának megrendezéséért – tudta meg a hvg.hu. A birtokunkba került előterjesztés szerint a nálunk összegyűlő űrhajósok híre jót tenne az országimázsnak, de a magyarok felé is jól kommunikálható, főleg, hogy jövőre lesz Farkas Bertalan űrrepülésének 40. évfordulója. A vizes vébénél és a többi hazánkba álmodott sporteseménynél kevesebbe kerül: az előzetes számítás szerint 1 millió eurót költenénk az egyhetes eseményre.","shortLead":"Magyarország is bejelentkezhet a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-as kongresszusának megrendezéséért – tudta meg...","id":"20190122_Urhajos_kongresszussal_turbozna_fel_az_orszagimazst_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a84f06-0233-4042-8588-5848afd27e97","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Urhajos_kongresszussal_turbozna_fel_az_orszagimazst_Szijjarto_Peter","timestamp":"2019. január. 22. 06:30","title":"Űrhajós-világkongresszussal turbózná fel az országimázst Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067fb7c3-c0cc-4419-9e13-1cfcd099980f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy véletlen vagy szándékos-e az időzítés, nem tudni, mindenesetre a múlt hét végén öt kis videó is felkerült az Apple YouTube-csatornájára, mutatva, mi minden oldható meg igen egyszerűen az új iPad Próval.","shortLead":"Hogy véletlen vagy szándékos-e az időzítés, nem tudni, mindenesetre a múlt hét végén öt kis videó is felkerült az Apple...","id":"20190121_ipad_pro_apple_tutorial_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=067fb7c3-c0cc-4419-9e13-1cfcd099980f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483f680b-d8bc-4b6e-8de3-a2e7a2d6152d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_ipad_pro_apple_tutorial_videok","timestamp":"2019. január. 21. 14:03","title":"Videókkal bizonyítaná az Apple: az új iPad Próval minden más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Mi lesz most a magyar filmmel? Andy Vajna filmügyi kormánybiztos vasárnapi halála óta sokan sakkoznak ezen magukban. Hiába volt beteg, a halála felkészületlenül érte a magyar filmes szakmát. Kineveznek-e valakit helyette? Megmaradhat-e az a rendszer, amelyet kiépített? Többféle forgatókönyv lehetséges, egy biztos csak: új korszak kezdődik. ","shortLead":"Mi lesz most a magyar filmmel? Andy Vajna filmügyi kormánybiztos vasárnapi halála óta sokan sakkoznak ezen magukban...","id":"20190122_Andy_Vajna_utan_Ilyen_betonfala_sose_lesz_tobbet_a_magyar_filmnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48815eeb-576c-4991-9402-739b45473357","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Andy_Vajna_utan_Ilyen_betonfala_sose_lesz_tobbet_a_magyar_filmnek","timestamp":"2019. január. 22. 11:50","title":"Andy Vajnához hasonló betonfala sose lesz többet a magyar filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. Fucsovics egy kicsit izgult, de Babos lazasága rá is átragadt.","shortLead":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. Fucsovics egy kicsit...","id":"20190121_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_melbourne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b8a96e-efa8-4aa2-902c-3a60a85b0b1e","keywords":null,"link":"/sport/20190121_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_melbourne","timestamp":"2019. január. 21. 17:23","title":"Tornagyőzelemre készül együtt Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d68711-7c6c-4d7d-b5dc-23c816f01961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány csarnokában.","shortLead":"Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány...","id":"20190122_szepmuveszeti_muzeum_erintokepernyo_lcd_fal_marvany_csarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d68711-7c6c-4d7d-b5dc-23c816f01961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff38998-e546-4436-9d26-1c5ef47c601b","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_szepmuveszeti_muzeum_erintokepernyo_lcd_fal_marvany_csarnok","timestamp":"2019. január. 22. 16:02","title":"Rekorder látványosság került a felújított Szépművészetibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt vezérigazgatója.","shortLead":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt...","id":"20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e1c77-38d1-4acd-9394-9e3f04e29a81","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","timestamp":"2019. január. 21. 14:44","title":"Simó György: Andy Vajna nem volt kikerülhető ember, a halála sem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]