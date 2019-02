Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot még Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot még Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezte.","id":"20190205_A_Velencei_Bizottsag_most_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt_vizsgalodik_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3993e-1b56-4c93-b915-fc824ccf6521","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_A_Velencei_Bizottsag_most_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt_vizsgalodik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 05. 08:07","title":"A Velencei Bizottság most a közigazgatási bíróságok miatt vizsgálódik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak Macaulay Culkinra gondolt a Google, amikor újraforgatták a Reszkessetek, betörők!-et, a Harryt alakító Joe Pescinek is járt egy rövid jelenet. A most közzétett új videóban viszont már övé a főszerep.","shortLead":"Nemcsak Macaulay Culkinra gondolt a Google, amikor újraforgatták a Reszkessetek, betörők!-et, a Harryt alakító Joe...","id":"20190204_reszkessetek_betorok_google_reklam_macaulay_culkin_joe_pesci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b17cca-4b28-49af-8275-5f6f05b01348","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_reszkessetek_betorok_google_reklam_macaulay_culkin_joe_pesci","timestamp":"2019. február. 04. 15:03","title":"Reszkessetek, betörők! – 1 percben tér vissza a főgonosz Joe Pesci a Google reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Miközben Európa nagy része lezárta a határait, Leszbosz szigetére továbbra is százával érkeznek a menedékkérők. A helyszínen néztük meg, milyen hatással van a török-EU megállapodás a 86 ezres görög szigetre, amelynek menekülttáboraiból sokan évekig nem szabadulnak. Embertelen körülmények, kilátástalanság és szolidaritás. ","shortLead":"Miközben Európa nagy része lezárta a határait, Leszbosz szigetére továbbra is százával érkeznek a menedékkérők...","id":"20190205_Kerjuk_nyissatok_meg_a_magyar_hatart_igy_lesz_egy_menekulttaborbol_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a1e530-1333-46e8-9870-adbf07d9f5e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Kerjuk_nyissatok_meg_a_magyar_hatart_igy_lesz_egy_menekulttaborbol_borton","timestamp":"2019. február. 05. 06:30","title":"„Kérjük, nyissátok meg a magyar határt”: így lesz egy menekülttáborból börtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába lobbizik a Zöld Híd új vezetősége pénzért – írta a Népszava.","shortLead":"Hiába lobbizik a Zöld Híd új vezetősége pénzért – írta a Népszava.","id":"20190206_Akkor_sincs_penz_a_szemetszallitasra_ha_a_fideszesek_kerik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f1b91a-6f56-4022-bf8e-b527e056293a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Akkor_sincs_penz_a_szemetszallitasra_ha_a_fideszesek_kerik","timestamp":"2019. február. 06. 08:09","title":"Akkor sincs pénz a szemétszállításra, ha a fideszesek kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b11d67-f0e9-41d5-ba5f-10a8b4f2a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kristóf és Ferenc most garázdaság és rongálás miatt felelhet. \r

","shortLead":"Kristóf és Ferenc most garázdaság és rongálás miatt felelhet. \r

","id":"20190204_Barddal_es_baseballutovel_estek_neki_a_vasutallomasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b11d67-f0e9-41d5-ba5f-10a8b4f2a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee67bc3e-3800-4ce2-aff9-eed6270b84dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Barddal_es_baseballutovel_estek_neki_a_vasutallomasnak","timestamp":"2019. február. 04. 15:26","title":"Bárddal és baseballütővel estek neki a vasútállomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszahívás a Hill’s Pet Nutrition termékére vonatkozik.","shortLead":"A visszahívás a Hill’s Pet Nutrition termékére vonatkozik.","id":"20190205_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_mert_tul_sok_benne_a_Dvitamin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa79636-d4f1-4f63-a3eb-7315c352136b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_mert_tul_sok_benne_a_Dvitamin","timestamp":"2019. február. 05. 21:59","title":"Visszahívnak egy kutyaeledelt, mert túl sok benne a D-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cooke Maroney eljegyezte barátnőjét, Jennifer Lawrence-t. Így a színésznő már nem barátnő, menyasszony. A pár pedig: jegyespár.","shortLead":"Cooke Maroney eljegyezte barátnőjét, Jennifer Lawrence-t. Így a színésznő már nem barátnő, menyasszony. A pár pedig...","id":"20190206_Eljegyeztek_Jennifer_Lawrencet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf18da-7303-4979-8998-4b530c009dfe","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Eljegyeztek_Jennifer_Lawrencet","timestamp":"2019. február. 06. 08:30","title":"Eljegyezték Jennifer Lawrence-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","shortLead":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","id":"20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d24f1d-e92f-4b1e-a3d3-8827c8d544f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","timestamp":"2019. február. 04. 20:38","title":"Le is mondott a kormányhű médaholding vezetője, miután bevallotta, hogy ellenzéki lapokat olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]