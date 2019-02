Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két órán át nem a megszokott teljesítményén működött az atomerőmű 1. blokkja egy üzemzavar miatt.","shortLead":"Két órán át nem a megszokott teljesítményén működött az atomerőmű 1. blokkja egy üzemzavar miatt.","id":"20190215_Uzemzavar_volt_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98208af3-36ad-4ed0-99c6-95cc3f40ea65","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Uzemzavar_volt_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2019. február. 15. 11:33","title":"Üzemzavar volt a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak érdekében, hogy 2020-ban ő induljon elnökjelöltként a republikánusok színeiben. Weld szerint az USA súlyos veszélyben van.","shortLead":"Bill Weld, Massachusetts állam egykori republikánus párti kormányzója bejelentette, megteszi az első lépéseket annak...","id":"20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f569e8-546d-4401-b108-6b97b3533b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Megvan_Trump_elnok_elso_republikanus_kihivoja","timestamp":"2019. február. 15. 18:06","title":"Megvan Trump elnök első republikánus kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ec5885-c4f6-4bb8-980f-c71d51cc6016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steve Bannon volt lapjának a Válasz Online Nigel Farage-zsal készített interjúja kapcsán jutott eszébe egy-két dolog.","shortLead":"Steve Bannon volt lapjának a Válasz Online Nigel Farage-zsal készített interjúja kapcsán jutott eszébe egy-két dolog.","id":"20190216_Sorosozott_egy_jot_Orban_Viktor_kapcsan_a_Breitbart_News","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ec5885-c4f6-4bb8-980f-c71d51cc6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd49f8f-5584-4271-85b4-1e5226170026","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Sorosozott_egy_jot_Orban_Viktor_kapcsan_a_Breitbart_News","timestamp":"2019. február. 16. 14:51","title":"Sorosozott egy jót Orbán Viktor kapcsán a Breitbart News","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","shortLead":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","id":"20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9431aa61-d6ee-4fc9-93b5-39c77308d602","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:33","title":"Országos Roma Önkormányzat: Sneider Tamás mondjon le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Vannak helyek, amelyeknek bármi is legyen a firmájára írva, étterem, kocsma, kávéház, valahogy Helyek lesznek, ahonnan nagyon hiányzik, ha valaki elmegy. Ilyen a Lánchíd, amelyik most törzsvendégétől, Tandori Dezsőtől búcsúzik. ","shortLead":"Vannak helyek, amelyeknek bármi is legyen a firmájára írva, étterem, kocsma, kávéház, valahogy Helyek lesznek, ahonnan...","id":"20190214_Torzskavehazbol_egi_kavehazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c1e965-593a-4082-a523-72baa1ced882","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Torzskavehazbol_egi_kavehazba","timestamp":"2019. február. 14. 18:28","title":"Törzskávéházból égi kávéházba - Tandori Dezsőtől búcsúzik a törzshelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közös eredetük lehet az angliai Stonehenge-hez hasonló őskori európai kőemlékeknek (megalitok), amelyek egy új kutatás szerint Franciaország mai területéről erednek.","shortLead":"Közös eredetük lehet az angliai Stonehenge-hez hasonló őskori európai kőemlékeknek (megalitok), amelyek egy új kutatás...","id":"20190215_stonehenge_megalitok_koszerkezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e041aaa-847c-44f1-8789-3903d393e879","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_stonehenge_megalitok_koszerkezet","timestamp":"2019. február. 15. 16:03","title":"Meglepő elmélettel állt elő egy svéd történész a Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy előnye biztosan van: mindenki arra költi, amire akarja.","shortLead":"Egy előnye biztosan van: mindenki arra költi, amire akarja.","id":"20190215_Egyre_tobb_munkahelyen_kinalnak_keszpenzt_cafeteriakent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378d5027-9f9a-41fd-8051-155f79d35a09","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Egyre_tobb_munkahelyen_kinalnak_keszpenzt_cafeteriakent","timestamp":"2019. február. 15. 11:48","title":"Egyre több munkahelyen kínálnak készpénzt cafeteriaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek egyetértésen, többoldalú megállapodásokon alapuló formálási módjának megőrzéséért is - mondta Angela Merkel német kancellár szombaton az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek...","id":"20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba6b1d0-9fef-4363-a712-06bf37182e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","timestamp":"2019. február. 16. 11:48","title":"Merkel: Európáért harcolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]