Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c50f42-fbb8-4133-add2-bb6e27a8f7cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Bio pillanatragasztót\" találtak egy laposféregben az Adria homokjában.","shortLead":"\"Bio pillanatragasztót\" találtak egy laposféregben az Adria homokjában.","id":"20190219_Sajat_ragasztoval_tapad_a_foldhoz_egy_adriai_laposfereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c50f42-fbb8-4133-add2-bb6e27a8f7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26ed55-a2ae-4f93-af04-6dca82ed32ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_Sajat_ragasztoval_tapad_a_foldhoz_egy_adriai_laposfereg","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Saját testéből származó pillanatragasztóval tapad a földhöz egy adriai laposféreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","shortLead":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","id":"20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bdd89e-d936-4025-a9f8-0175173e3988","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","timestamp":"2019. február. 19. 12:22","title":"Videó: erre az autóritkaságra még Londonban is lefagyott a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e25c95-ad4d-42ea-a921-33b8b6fa5cfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem tartja helyesnek, ha valaki tüntet az ellen, akitől a forrásokat kapja.","shortLead":"A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem...","id":"20190221_NaraySzabo_Gabor_A_sorosozas_nem_az_ertelmisegnek_szol_ne_erezze_magat_idegesitve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e25c95-ad4d-42ea-a921-33b8b6fa5cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bf40d-5eaa-42e5-875c-e671c33150ae","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_NaraySzabo_Gabor_A_sorosozas_nem_az_ertelmisegnek_szol_ne_erezze_magat_idegesitve","timestamp":"2019. február. 21. 08:10","title":"Náray-Szabó Gábor: A sorosozás nem az értelmiségnek szól, ne érezze magát idegesítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac083c3-b31c-4597-927e-3347a8a52e87","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Egy hullámban öregszenek ki a kiemelten fontos családi vállalkozások vezetői, de többségük a jelek szerint az öröklétben hisz. A staféta átadását személyes viták, megcsalások és árulások nehezítik, a gazdasági és jogi döntések ezeknek csak a tünetei, állítja a nemzetközi Family Business Network magyar szervezetét vezető Boross Dávid.","shortLead":"Egy hullámban öregszenek ki a kiemelten fontos családi vállalkozások vezetői, de többségük a jelek szerint...","id":"20190220_Ne_az_alapito_sirja_felett_vesszenek_ossze__szazmilliardok_forognak_kockan_a_generaciovalto_csaladi_vallalkozasoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac083c3-b31c-4597-927e-3347a8a52e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1d9364-3448-40e6-b67d-52572205cb63","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Ne_az_alapito_sirja_felett_vesszenek_ossze__szazmilliardok_forognak_kockan_a_generaciovalto_csaladi_vallalkozasoknal","timestamp":"2019. február. 20. 17:40","title":"„Ne az alapító sírja felett vesszenek össze” – milliárdok forognak kockán a generációváltó családi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb18984-27cd-4b9f-bef9-8956bd6206e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell sokat várnunk az amerikai gyártó első itthoni értékesítő pontjának átadására, olyannyira, hogy már most hazai tesztvezetésre hív a cég.","shortLead":"Nem kell sokat várnunk az amerikai gyártó első itthoni értékesítő pontjának átadására, olyannyira, hogy már most hazai...","id":"20190220_hivatalos_teslakereskedes_nyilik_budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb18984-27cd-4b9f-bef9-8956bd6206e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b306f56-8112-46bc-acbd-1e55780b8697","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_hivatalos_teslakereskedes_nyilik_budapesten","timestamp":"2019. február. 20. 08:21","title":"Hivatalos: Tesla-kereskedés nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan indokolta az országgyűlés elnöke, hogy miért szigorították hétfőn a parlamenti belépési szabályokat és miért kell összességében szigorítani az üléstermi viselkedésre vonatkozó szabályokon is. Kövér László szerint messze nem a parlamenti fizikai rendbontásokkal kezdődött a folyamat, amely miatt most módosítani kell. A Századvég által javasolt magatartási kódexből viszont köszöni, nem kér. ","shortLead":"Hosszan indokolta az országgyűlés elnöke, hogy miért szigorították hétfőn a parlamenti belépési szabályokat és miért...","id":"20190219_Kover_laszlo_hazszabaly_parlamenti_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf8c4-5faf-46c8-aa85-7f704622f56e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kover_laszlo_hazszabaly_parlamenti_botrany","timestamp":"2019. február. 19. 17:10","title":"Kövér a hvg.hu-nak: Nem most kezdődött, hogy az ellenzéknek elmentek otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","shortLead":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","id":"20190220_karl_lagerfeld_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1530d4bc-901f-4781-8b8e-b64686197244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_karl_lagerfeld_bmw","timestamp":"2019. február. 20. 19:20","title":"Két fényűző BMW-t is tervezett Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d19a2eb-b406-45e2-a821-d5818e58b78b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan híre ment a hetvenes évek közepén, hogy nálunk már elektromos autókat használ a posta. Csináltak róla egy riportot a németek is. ","shortLead":"Láthatóan híre ment a hetvenes évek közepén, hogy nálunk már elektromos autókat használ a posta. Csináltak róla...","id":"20190219_elektro_barkas_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d19a2eb-b406-45e2-a821-d5818e58b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a23cc2-5f6f-452c-9f31-51889441cce1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_elektro_barkas_riport","timestamp":"2019. február. 20. 04:06","title":"Régi NDK-s filmben tűnt fel a magyar csoda, az elektromos Barkas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]