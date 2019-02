Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is elhangzott. ","shortLead":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is...","id":"20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2dcec-f19f-4b20-9d09-7ca103b9dca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","timestamp":"2019. február. 25. 12:22","title":"Rövidültek a várólisták, már csak 28 ezren vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891b0e21-856b-4854-ae8e-86e441bfb7ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ügyes értékesítő \"mindent el tud adni\" a vevőnek. ","shortLead":"Egy ügyes értékesítő \"mindent el tud adni\" a vevőnek. ","id":"20190224_Meg_hogy_a_Dacia_Logan_nem_luxusauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891b0e21-856b-4854-ae8e-86e441bfb7ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c426a0-f32d-4fb7-88ec-a938d379bbb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Meg_hogy_a_Dacia_Logan_nem_luxusauto","timestamp":"2019. február. 24. 10:41","title":"Még hogy a Dacia Logan nem luxusautó? Pedig ilyen extrája van - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rendszeres futók tudják, az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hat az emberre. Egy brit pszichoterapeuta segít kiaknázni a testmozgás pszichés hatásait, és azt állítja: könnyen önismereti módszerré és gyógyító terápiává is fejleszthetjük a parkban vagy az erdőben rótt köreinket.","shortLead":"A rendszeres futók tudják, az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hat az emberre. Egy brit pszichoterapeuta...","id":"20190224_Igy_lesz_a_hobbifutasbol_pszichoterapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f263341-9c8d-489f-9652-fe0f4098e3d3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190224_Igy_lesz_a_hobbifutasbol_pszichoterapia","timestamp":"2019. február. 24. 20:15","title":"Így lesz a hobbifutásból pszichoterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df25954-7c39-40b7-a1dc-7983991e6e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatott SD Express után az SD Association ezúttal a microSD Expressről rántotta le a leplet, ami a jövő mobiljaiban (és drónjaiban) lesz majd igazán hatékony. ","shortLead":"A tavaly bemutatott SD Express után az SD Association ezúttal a microSD Expressről rántotta le a leplet, ami a jövő...","id":"20190225_microsd_kartya_adatatviteli_sebesseg_microsd_express_sd_association_memoriakartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df25954-7c39-40b7-a1dc-7983991e6e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342c94a-0547-4f52-b58f-8f4f44f1459a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_microsd_kartya_adatatviteli_sebesseg_microsd_express_sd_association_memoriakartya","timestamp":"2019. február. 25. 13:33","title":"Megcsinálták az új microSD kártyát, szupersebességgel dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap délután leplezte le a Nokia az idei csúcsmobilját, a Nokia 9 PureViewt, aminek különlegességét nem a készülék belsejében, hanem a hátoldalon kell keresni.","shortLead":"Vasárnap délután leplezte le a Nokia az idei csúcsmobilját, a Nokia 9 PureViewt, aminek különlegességét nem a készülék...","id":"20190224_nokia_9_pureview_bemutato_specifikacio_nokia_9_pureview_ara_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91251d0-18e2-49df-a3ed-63b4c28382de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nokia_9_pureview_bemutato_specifikacio_nokia_9_pureview_ara_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 24. 19:03","title":"5 kamerát kapott a Nokia új csúcsmobilja, itt a Nokia 9 PureView","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi munkavégzés közben sebesítette meg magát, édesanyja értesítette a dunaharaszti rendőröket, akik még időben elsősegélyt tudtak nyújtani.","shortLead":"A 35 éves férfi munkavégzés közben sebesítette meg magát, édesanyja értesítette a dunaharaszti rendőröket, akik még...","id":"20190224_Elkoltozott_az_orvosi_ugyelet_a_rendorok_mentettek_meg_a_lancfuresszel_magat_megvago_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931a79f8-0d38-40be-a774-edd75452303d","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elkoltozott_az_orvosi_ugyelet_a_rendorok_mentettek_meg_a_lancfuresszel_magat_megvago_ferfit","timestamp":"2019. február. 24. 15:54","title":"Nem találta az orvosi ügyeletet, a rendőrök mentették meg a láncfűrésszel magát megvágó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László akadémiai elnök és Palkovics László miniszter meghallgatását az MTA kutatóintézeteinek a finanszírozási terveiről.","shortLead":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László...","id":"20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20bf224-1712-4e5b-84f4-5acc1f453cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 25. 16:50","title":"MTA-ügy: a Fidesz nem akarja meghallgatni Lovászt és Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás. ","id":"20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882f6b-0bb5-41ce-8015-b40d39dd8fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2019. február. 25. 07:40","title":"Három autó ütközött az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]