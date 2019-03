Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország: a nemzetközi nőnap alkalmából budapesti székházán a nőnemet szimbolizáló piktogramra cserélte vállalati logóját. A vállalat egy új célt is kitűzött: 2025-re a legjobb munkahellyé szeretne válni a nők számára.","shortLead":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország...","id":"20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c8e86c-690b-4515-9610-8d351b40b407","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","timestamp":"2019. március. 05. 12:03","title":"Egy hétre lecserélte logóját a Vodafone a budapesti székházon, és tovább is mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b045425a-ab5f-4a38-8719-3499cd69b1c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ősi taoista szöveg alapján az \"örök élet elixírjeként\" azonosították a régészek azt a folyadékot, amelyet egy Nyugati Han-dinasztia (i.e. 202 – i.sz. 8) idejéből való sírban találtak a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Egy ősi taoista szöveg alapján az \"örök élet elixírjeként\" azonosították a régészek azt a folyadékot, amelyet...","id":"20190305_halhatatlansag_elixirje_kinai_sir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b045425a-ab5f-4a38-8719-3499cd69b1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092639aa-7855-4a40-a9ea-34426fcc2ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_halhatatlansag_elixirje_kinai_sir","timestamp":"2019. március. 05. 08:33","title":"A \"halhatatlanság elixírjét\" találták meg egy 2000 éves kínai sírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy útépítés és egy szennyvízhálózat korszerűsítése kaphat uniós támogatást.","shortLead":"Egy útépítés és egy szennyvízhálózat korszerűsítése kaphat uniós támogatást.","id":"20190305_Hetvenmilliardos_tamogatast_hagyott_jova_az_EU_Meszaros_Lorinc_profitalhat_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7c855b-e04b-4b98-bc5d-ab2f7dd3df61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Hetvenmilliardos_tamogatast_hagyott_jova_az_EU_Meszaros_Lorinc_profitalhat_belole","timestamp":"2019. március. 05. 18:24","title":"Hetvenmilliárdos támogatást hagyott jóvá az EU, Mészáros Lőrinc profitálhat belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baae5fab-88c4-4a7c-a123-376045f2652c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A meggyilkolt gdanski főpolgármester, Pawel Adamowicz helyére kiírt időközi választáson a város eddigi megbízott vezetője, Aleksandra Dulkiewicz kapta a legtöbb szavazatot, a választók 82,2 százaléka voksolt rá.","shortLead":"A meggyilkolt gdanski főpolgármester, Pawel Adamowicz helyére kiírt időközi választáson a város eddigi megbízott...","id":"20190304_meggyilkolt_polgarmester_pawel_adamowicz_aleksandra_dulkiewicz_gdansk_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baae5fab-88c4-4a7c-a123-376045f2652c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb27efd5-f7c3-4db7-a88e-baae88391cc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_meggyilkolt_polgarmester_pawel_adamowicz_aleksandra_dulkiewicz_gdansk_valasztas","timestamp":"2019. március. 04. 11:45","title":"A meggyilkolt polgármester helyettese nyert Gdanskban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09c8c6b-4566-4df2-b90e-c4f745fb9d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég illusztris névsorral készül a Müpa a nyár eleji időszakra.\r

