A hivatalos öntözési idény csak április közepén indulhatott volna, ezt most előrehozták március elsejére, de áprilistól tartós vízhiányos időszakot, azaz vészhelyzetet is hirdettek az aszály miatt. Ennek a két döntésnek azért van jelentősége, mert mindkettő olcsóbbá teszi az öntözést: az öntözési idényben ez egy hetvenszázalékos támogatást jelent az alapdíjban, a vízhiányos időszakban ezt a járulékot pedig nem kell megfizetni. Az Agrárminisztérium kezdeményezte, de a vízügyekért felelős Belügyminisztérium hozta meg a döntést mindkét esetben – számolt be a Magyar Nemzet.

Már hetek óta öntözniük kell több gazdának, ugyanis az elmúlt hónapokban alig pár milliméter eső volt, sőt, már az ősszel is az idényen túl is locsolni kellett a földeken, mert akkora volt a szárazság, így a most hiányzó csapadék csak tetézte a bajt. A delmagyar.hu írta meg, hogy Csongrád megyében már 1 millió 325 ezer köbméter vizet igényeltek a gazdálkodók március eleje óta, ez a sokszorosa az előző évek hasonló időszakában megszokottnak. A korai öntözés nagyon sokba kerül, hiszen idényen kívül a vizet „piaci áron” biztosítják a vízügyi igazgatóságok és a vízgazdálkodási társulatok is. Ezért volt fontos a hivatalos idény előrehozatala, mert így a már ellocsolt víz után is megkaphatják a gazdák a támogatást.

A nagy főcsatornák a vízügyi igazgatóságok kezelésében van, az úgynevezett másodrendű csatornákat, amelyek a vizet a földekre vezetik, pedig a víztársulatokéban. Így két társaság is szükséges az öntözés elindításához, feltéve, ha egy gazdálkodónak van öntözőrendszere. Nem olcsó mulatság beindítani a rendszert, de muszáj, ha a gazdálkodók nem akarják parlagon hagyni a földeket.