[{"available":true,"c_guid":"68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gigászi aszteroida becsapódásának 66 millió éves nyomait őrzik azok a kövületek, melyeket Észak-Dakotában tártak fel – írta a BBC.","shortLead":"Gigászi aszteroida becsapódásának 66 millió éves nyomait őrzik azok a kövületek, melyeket Észak-Dakotában tártak fel –...","id":"20190401_aszteroida_eszak_dakota_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f50010-b3f6-4669-9a19-b029f4425fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_aszteroida_eszak_dakota_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2019. április. 01. 17:33","title":"Rátaláltak egy hatalmas aszteroida nyomaira, aminek köze lehet a dinoszauruszok kipusztulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee513e3-5232-43fb-a72d-3e991ae73cc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Eltartott egy ideig, amíg észrevette egy vevő, hogy a táskáján a Wehrmacht-sas és egy horogkereszt van.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg észrevette egy vevő, hogy a táskáján a Wehrmacht-sas és egy horogkereszt van.","id":"20190402_Veletlenul_horogkeresztes_ovtaskakat_arult_az_Auchan_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee513e3-5232-43fb-a72d-3e991ae73cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18d3ebf-8be1-4e94-91f7-7de8d89c230f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Veletlenul_horogkeresztes_ovtaskakat_arult_az_Auchan_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Véletlenül horogkeresztes övtáskákat árult az Auchan Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a4cae8-7453-451a-a8ee-641a77dff279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő szerencséje volt a sofőrnek, hogy közel volt a segítség.","shortLead":"Elképesztő szerencséje volt a sofőrnek, hogy közel volt a segítség.","id":"20190402_patakba_fordult_autojaval_egy_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a4cae8-7453-451a-a8ee-641a77dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725caadd-0b88-44d5-b18c-96f14db7c348","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_patakba_fordult_autojaval_egy_no","timestamp":"2019. április. 02. 10:11","title":"Út menti patakba fordult autójával egy nő, perceken múlt, hogy nem fulladt meg a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába az írásban lezárt bértárgyalás, a szakszervezet újabb követeléssel állt elő.","shortLead":"Hiába az írásban lezárt bértárgyalás, a szakszervezet újabb követeléssel állt elő.","id":"20190402_Tovabbra_sincs_megegyezes_a_Metroban_a_berekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f97e4f-f9d2-4b93-b4be-b5f07fe83c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Tovabbra_sincs_megegyezes_a_Metroban_a_berekrol","timestamp":"2019. április. 02. 17:45","title":"Továbbra sincs megegyezés a Metróban a bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették meg, a tettest elfogták.\r

