[{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pradeo Security nemrég egy igen súlyos adatszivárgást fedezett fel a Peel Smart Remote nevű androidos alkalmazásban.","shortLead":"A Pradeo Security nemrég egy igen súlyos adatszivárgást fedezett fel a Peel Smart Remote nevű androidos alkalmazásban.","id":"20190412_peel_smart_remote_adatszivargas_google_play_pradeo_security","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3e4b85-d7c6-4967-9ab1-885b4ad77056","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_peel_smart_remote_adatszivargas_google_play_pradeo_security","timestamp":"2019. április. 12. 14:33","title":"100+ milliószor telepítették az androidos appot, most kiderült: titokban elküldi a mobilon található fényképeket egy szerverre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Snétberger Zenei Tehetség Központ és vezetője rangos díjat kapott Madridban, a díjátadóra Snétberger Ferencet tanítványai is elkísérték. És ha már így együtt voltak, a repülőn dalra fakadtak.","shortLead":"A Snétberger Zenei Tehetség Központ és vezetője rangos díjat kapott Madridban, a díjátadóra Snétberger Ferencet...","id":"20190412_Snetbergerek_meglepeteskoncertet_adtak_a_repulon__a_Ryanair_meg_is_osztotta_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9224588-fc10-443c-acd9-00b476b0eefb","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Snetbergerek_meglepeteskoncertet_adtak_a_repulon__a_Ryanair_meg_is_osztotta_video","timestamp":"2019. április. 12. 14:16","title":"Snétbergerék meglepetéskoncertet adtak a repülőn – a Ryanair meg is osztotta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló, befejező évadában. A többiek sorsát is megjósolták. ","shortLead":"Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló...","id":"20190413_szamitogepes_program_tronok_harca_nyolcadik_evad_daenerys_targaryen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b243197d-96c8-4e4f-935c-7337c1972a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_szamitogepes_program_tronok_harca_nyolcadik_evad_daenerys_targaryen","timestamp":"2019. április. 13. 11:33","title":"Számítógépes programmal jósolták meg, ki éli túl a Trónok harca nyolcadik évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055caa73-e88d-4383-8141-c6b5cc17b009","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy Teslát vitt fel, hanem műholdat.","shortLead":"Ezúttal nem egy Teslát vitt fel, hanem műholdat.","id":"20190412_Fellottek_a_masodik_Falcon_Heavy_raketat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055caa73-e88d-4383-8141-c6b5cc17b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da6d94-566c-488f-8e39-2d5230a0f1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Fellottek_a_masodik_Falcon_Heavy_raketat","timestamp":"2019. április. 12. 08:50","title":"Fellőtték a második Falcon Heavy rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8495e158-331d-4ba6-a5d2-540df14d9b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílereket Budapesten fogták el, összesen 18 kiló marihuánát találtak náluk. ","shortLead":"A dílereket Budapesten fogták el, összesen 18 kiló marihuánát találtak náluk. ","id":"20190413_Latvanyos_videot_kozolt_a_rendorseg_olasz_es_magyar_dilerek_elfogasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8495e158-331d-4ba6-a5d2-540df14d9b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f8885e-b1e5-42ec-a788-6f5a5a521efb","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Latvanyos_videot_kozolt_a_rendorseg_olasz_es_magyar_dilerek_elfogasarol","timestamp":"2019. április. 13. 08:17","title":"Látványos videót közölt a rendőrség olasz és magyar dílerek elfogásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyógykezelésére hivatkozva halasztották el a tárgyalást. ","shortLead":"Gyógykezelésére hivatkozva halasztották el a tárgyalást. ","id":"20190412_Elhalasztottak_M_Richard_targyalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2ee3d9-a0f3-4cc8-8a31-c002be0230cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Elhalasztottak_M_Richard_targyalasat","timestamp":"2019. április. 12. 15:57","title":"Elhalasztották M. Richárd tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság viszont megbukott, kizökkent a normalitásból, megtagadta keresztény gyökereit.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság viszont megbukott, kizökkent a normalitásból, megtagadta keresztény gyökereit.\r

\r

","id":"20190412_Semjen_Zsolt_Demokratak_torvenytisztelok_es_korrektek_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89724c52-57a7-4793-80f7-bef7b1840194","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Semjen_Zsolt_Demokratak_torvenytisztelok_es_korrektek_vagyunk","timestamp":"2019. április. 12. 16:11","title":"Semjén Zsolt: \"Demokraták, törvénytisztelők és korrektek vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg a kampánycsendet. Nem véletlen, hogy ennyire próbálkoznak, van mitől félniük.","shortLead":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg...","id":"20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60e5638-04b1-4e06-b300-860871cd48d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","timestamp":"2019. április. 11. 19:30","title":"Fegyveres őrökkel, pokolgépektől tartva választ a világ legnagyobb demokráciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]