Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre Dame újjáépítéséhez. ","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még jó, hogy már 16-a van.","shortLead":"Még jó, hogy már 16-a van.","id":"20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51ef282-c5bb-4bad-85d8-e4d3267e4cfe","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","timestamp":"2019. április. 16. 11:42","title":"Ha ezt tudja, hétfőn el sem indul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar vezetőedző a Hertha BSC labdarúgócsapatának hullámvölgye ellenére azt mondja, nyugodt és harcosnak érzi magát. ","shortLead":"A magyar vezetőedző a Hertha BSC labdarúgócsapatának hullámvölgye ellenére azt mondja, nyugodt és harcosnak érzi magát. ","id":"20190415_dardai_pal_hertha_bsc_otodik_vereseg_sajtohirek_menesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f423c-a817-4fbf-a3eb-bbf3344b57b1","keywords":null,"link":"/sport/20190415_dardai_pal_hertha_bsc_otodik_vereseg_sajtohirek_menesztes","timestamp":"2019. április. 15. 15:23","title":"Dárdai még érzi a bizalmat, de már a menesztéséről cikkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába. A Notre-Dame kigyulladásakor a rendszer valamiért 9/11-es szócikkeket húzott be. ","shortLead":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába...","id":"20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6803331c-15c3-475f-9bef-8d188baf60b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 16. 08:33","title":"Beütött a baj a YouTube-nál, szerintük terrortámadás érte a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is kifejezték szolidaritásukat a tragédia miatt.","shortLead":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is...","id":"20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adae21b-07ac-4981-b300-3ebde6b9f3fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:20","title":"Muszlim vezetők is együttérzésüket fejezték ki a Notre-Dame leégése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A Győr és Bécs között közlekedő Talent motorvonatokból kritikusan kevés üzemképes jelenleg, a MÁV-Start szerint ezen változtatni kell, ezért más cégekkel közös szerződésben vállalták a helyzet rendezését. A vasúttársaság a rendszeresen elromló motorvonatok miatt máig perli a gyártó Bombardiert.","shortLead":"A Győr és Bécs között közlekedő Talent motorvonatokból kritikusan kevés üzemképes jelenleg, a MÁV-Start szerint ezen...","id":"20190416_Szerzodest_kotott_a_MAV_pusztulo_motorvonatainak_felujitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c547b-cc88-41d7-8512-80a8aefa08d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Szerzodest_kotott_a_MAV_pusztulo_motorvonatainak_felujitasara","timestamp":"2019. április. 16. 16:24","title":"Szerződést kötött a MÁV-Start pusztuló motorvonatainak felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt közleményében azt írja: megalázó és sértő fotót közöltek Nagy Blankáról, nem kértek bocsánatot, és amíg ezt meg nem teszik, semelyik rendezvényükre nem mehetnek be.","shortLead":"A párt közleményében azt írja: megalázó és sértő fotót közöltek Nagy Blankáról, nem kértek bocsánatot, és amíg ezt meg...","id":"20190416_A_DK_kitiltja_a_Pestri_Sracokat_minden_esemenyerol_Nagy_Blanka_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669367-74b9-41f1-b7e7-35fb3887b9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_A_DK_kitiltja_a_Pestri_Sracokat_minden_esemenyerol_Nagy_Blanka_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:36","title":"Minden eseményéről kitiltotta a DK a Pesti Srácokat Nagy Blanka miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a39974-2ddd-4dc2-ac0e-78c7a624db57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rendőr verte állítása szerint az írástudatlan baranyai férfit, hogy kicsikarjon tőle egy vallomást. Az állam nem vizsgálta rendesen panaszát, most viszont a strasbourgi emberi jogi bíróság hárommilliós sérelemdíjat ítélt meg neki, a férfit a Magyar Helsinki Bizottság védte.","shortLead":"Három rendőr verte állítása szerint az írástudatlan baranyai férfit, hogy kicsikarjon tőle egy vallomást. Az állam nem...","id":"20190416_Nem_vizsgalta_jol_ki_az_allam_a_kenyszervallatast_a_szetvert_ferfi_pert_nyert_Strasbourgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a39974-2ddd-4dc2-ac0e-78c7a624db57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3bd772-703c-467a-b8b9-a8d17d1fd7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nem_vizsgalta_jol_ki_az_allam_a_kenyszervallatast_a_szetvert_ferfi_pert_nyert_Strasbourgban","timestamp":"2019. április. 16. 12:03","title":"Nem vizsgálta ki érdemben az állam a kényszervallatást, a megvert férfi pert nyert Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]