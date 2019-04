Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és a populisták szidalmairól Jean-Claude Juncker. A kedd délutántól elérhető hetilapban interjút olvashatnak a magyar uniós tagság 15. évfordulója alkalmából a EB elnökével.","shortLead":"Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és...","id":"20190429_Juncker_Orban_nem_diktator_de_attol_meg_nem_demokrata_hogy_megvalasztottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea8f1eb-b674-48db-9d95-9f8caf157a43","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Juncker_Orban_nem_diktator_de_attol_meg_nem_demokrata_hogy_megvalasztottak","timestamp":"2019. április. 29. 06:37","title":"Juncker: Orbán nem diktátor, de attól még nem demokrata, hogy megválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6a847a-962f-42a4-b9e1-134c3a322f7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség 15 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki egy tavaly májusi buszbaleset érintettjeire, mert sokan közülük nem használták a biztonsági övet.","shortLead":"A rendőrség 15 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki egy tavaly májusi buszbaleset érintettjeire, mert sokan...","id":"20190429_felborult_busz_baleset_utasok_kozigazgatasi_birsag_biztonsagi_ov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6a847a-962f-42a4-b9e1-134c3a322f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8940a71c-0b58-4050-9ac9-12e26e3dd56e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_felborult_busz_baleset_utasok_kozigazgatasi_birsag_biztonsagi_ov","timestamp":"2019. április. 29. 20:25","title":"Felborult a busz, több utasát megbírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","shortLead":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","id":"20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6fd764-ee4d-43ba-9af6-9bfd0abd6a26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","timestamp":"2019. április. 29. 16:26","title":"Azért Amerikában is nagyban megy az óratekerés az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","shortLead":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","id":"20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e323506c-ed6d-442b-9e63-f1b8e6d44c58","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","timestamp":"2019. április. 30. 07:59","title":"Majdnem duplájára nőtt az év eleje óta a közintézmények eladósodottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk szerint senki sem fog csalódni az érkezőben lévő elektromos sportkocsiban.","shortLead":"Elon Musk szerint senki sem fog csalódni az érkezőben lévő elektromos sportkocsiban.","id":"20190429_rekord_nagy_hatotavval_tamad_a_tesla_uj_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de113159-db94-411e-a98a-4ee67ef8a46e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_rekord_nagy_hatotavval_tamad_a_tesla_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. április. 29. 08:21","title":"Rekordnagy hatótávval támad a Tesla új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca7436f-60fd-482c-bcb6-46be3ff3851b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még szuperhősökkel is találkozott. ","shortLead":"Még szuperhősökkel is találkozott. ","id":"20190429_Emilia_Clarke_Jon_Snow_Tronok_harca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca7436f-60fd-482c-bcb6-46be3ff3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de68812-6f3a-49ea-937f-7ac4663f368b","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Emilia_Clarke_Jon_Snow_Tronok_harca","timestamp":"2019. április. 29. 14:55","title":"Emilia Clarke Jon Snow-nak öltözve járta New York utcáit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","id":"20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265b94b6-9555-4488-b49f-6338ae125810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","timestamp":"2019. április. 29. 11:00","title":"Irodát nyit Kazahsztán fővárosában az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","shortLead":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","id":"20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79e0dc-7a79-4030-9ac2-0b467598cfe0","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","timestamp":"2019. április. 28. 18:23","title":"Nyolc métert zuhant egy fiatal lány a budai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]