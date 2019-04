Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A negatív hatásokat a bulinegyedben élők szenvedik el, igaz, a helyieknek kevés rossz tapasztalata volt a turistákkal.","shortLead":"A negatív hatásokat a bulinegyedben élők szenvedik el, igaz, a helyieknek kevés rossz tapasztalata volt a turistákkal.","id":"20190430_Budapest_az_otodik_leginkabb_tulturistasodott_varos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f824a1bc-fecd-47c4-bc0b-41a81493e496","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Budapest_az_otodik_leginkabb_tulturistasodott_varos","timestamp":"2019. április. 30. 10:17","title":"Budapest az ötödik leginkább túlturistásodott város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e34793-f740-4ae5-9eb1-9140148f0411","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A végeredmény így is csak döntetlen lett. ","shortLead":"A végeredmény így is csak döntetlen lett. ","id":"20190428_mls_nemeth_krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e34793-f740-4ae5-9eb1-9140148f0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55163b6-bbce-4877-8587-1dbbbfdf3a91","keywords":null,"link":"/sport/20190428_mls_nemeth_krisztian","timestamp":"2019. április. 28. 14:05","title":"Kettőt lőtt volt csapatának Németh Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó pózban majszol el egy banánt.","shortLead":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó...","id":"20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb9402-47bb-4a37-bcf3-b5fd1deb9f3e","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 30. 08:13","title":"Banánevő tüntetők tiltakoztak a varsói Nemzeti Múzeumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és a populisták szidalmairól Jean-Claude Juncker. A kedd délutántól elérhető hetilapban interjút olvashatnak a magyar uniós tagság 15. évfordulója alkalmából a EB elnökével.","shortLead":"Mi labdára megyünk, míg mások lábra – mondja a HVG-nek az Európai Bizottság megfontolt kommunikációjáról és...","id":"20190429_Juncker_Orban_nem_diktator_de_attol_meg_nem_demokrata_hogy_megvalasztottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea8f1eb-b674-48db-9d95-9f8caf157a43","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Juncker_Orban_nem_diktator_de_attol_meg_nem_demokrata_hogy_megvalasztottak","timestamp":"2019. április. 29. 06:37","title":"Juncker: Orbán nem diktátor, de attól még nem demokrata, hogy megválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték Hódmezővásárhelyen a Márki-Zay Péter-ellenes kampányplakátokat A plakátokat megrendelő helyi civil szervezet, amelynek elnöke a Fidesz kampányfőnöke, feljelentést tett. ","shortLead":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték...","id":"20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1f5b9-e9d7-4955-a58e-2665b65c71fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. április. 29. 13:04","title":"Most meg plakátháború tört ki Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapadékot és a villámárvizeket előrejelző rendszert alakítanak ki a magyar-szerb határ menti térségben - közölte a projektben résztvevő Szegedi Tudományegyetem.","shortLead":"A csapadékot és a villámárvizeket előrejelző rendszert alakítanak ki a magyar-szerb határ menti térségben - közölte...","id":"20190428_villamarvizeket_elorejelzo_rendszer_szerb_magyar_hatar_szte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5bde0-0cdf-48ad-9cbd-3b29fe7c35f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_villamarvizeket_elorejelzo_rendszer_szerb_magyar_hatar_szte","timestamp":"2019. április. 28. 17:03","title":"Fenyegetnek a villámárvizek: spéci rendszer húznak fel Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","shortLead":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","id":"20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98611c38-8def-455e-9ae6-08e931f058b6","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","timestamp":"2019. április. 28. 19:32","title":"Itt vannak a képek az idei I Bike Budapest 2019-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás és környezetvédelem vonatkozásában nevezte annak.","shortLead":"A klímaváltozás és környezetvédelem vonatkozásában nevezte annak.","id":"20190430_Timmermans_beszolt_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c918dd5-0e78-43f5-aa26-5ba5e120b48e","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Timmermans_beszolt_Trumpnak","timestamp":"2019. április. 30. 06:21","title":"Timmermans leidiótázta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]