[{"available":true,"c_guid":"a68a215d-6bcc-415c-9b12-8e90f7499a64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mivel a Brexit egyelőre elmaradt, ők a brit listákra voksolhatnak.","shortLead":"Mivel a Brexit egyelőre elmaradt, ők a brit listákra voksolhatnak.","id":"20190503_Nem_lesz_levelszavazas_a_brit_magyaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a68a215d-6bcc-415c-9b12-8e90f7499a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134884a1-8a44-4336-84ca-1ae6b1ef69d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Nem_lesz_levelszavazas_a_brit_magyaroknak","timestamp":"2019. május. 03. 10:03","title":"Nem lesz levélszavazás a Nagy-Britanniában élő magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","shortLead":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","id":"20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c620dd1e-7827-41dc-84ae-3aed18969826","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","timestamp":"2019. május. 03. 09:13","title":"A dízelek és a nagycsaládos autók miatt is bizonytalanok most az autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b6d691-86f1-4b4c-ad32-22c6ce121dec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Morcheeba mellett José González, Róisín Murphy és Gilles Peterson is fellép a Balaton Pikniken.","shortLead":"A Morcheeba mellett José González, Róisín Murphy és Gilles Peterson is fellép a Balaton Pikniken.","id":"20190502_Balaton_Piknik_Morcheeba_Jose_Gonzalez_fellepok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66b6d691-86f1-4b4c-ad32-22c6ce121dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddcf171-7c98-470f-95c6-ec5a3486575f","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Balaton_Piknik_Morcheeba_Jose_Gonzalez_fellepok","timestamp":"2019. május. 02. 13:58","title":"Világsztárok jönnek a Balatonra ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","shortLead":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","id":"20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94a974b-8bd0-4779-bf7e-61f0447dff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","timestamp":"2019. május. 02. 16:31","title":"\"Mussolini=Salvini\" – a DK-sok táblákkal várták a Várban Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Igazi fiesztát ígérnek 70 spanyol pincészet boraival, autentikus tapasokkal, izgalmas előadásokkal és sok meglepetéssel május 3-án, pénteken a Duna Palotában a rendezvény házigazdái. \r

