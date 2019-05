Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9a779-aeb0-431b-96a0-4b0abc5d9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz helyen állt a plakátot hordozó teherautó, nem lett jó vége. ","shortLead":"Rossz helyen állt a plakátot hordozó teherautó, nem lett jó vége. ","id":"20190510_Kozteruletfelugyelovel_dulakodott_egy_MSZPs_aktivista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a9a779-aeb0-431b-96a0-4b0abc5d9c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cabdd9-bd1f-4c87-9698-abacb7b7a6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Kozteruletfelugyelovel_dulakodott_egy_MSZPs_aktivista","timestamp":"2019. május. 10. 19:21","title":"Közterület-felügyelő és MSZP-s aktivista dulakodott Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen kérte meg Hszi Csin-pinget: tiltsa meg a mesterséges ópiumkészítmény árusítását és exportját. A kínaiak május elsejétől ezt meg is tették – nyilatkozta a pekingi külügy szóvivője a Reuters tudósítójának. De vajon valóban betartják-e az ígéretüket, ha a kereskedelmi háborúskodás elfajul?","shortLead":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen...","id":"20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c8e9ae-13ef-4c5e-b17d-7663fc683107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2019. május. 10. 14:54","title":"A gyilkos kábítószerrel kereskedők nyerhetnek az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","shortLead":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","id":"20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7676667-4f68-4abe-902c-5dede72909c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","timestamp":"2019. május. 11. 14:38","title":"Itt a bizonyíték, hogy a májusi eső aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai találkozójáról, és arról, hogy végre elmozdulást érzékelt a kutatóintézetek jövőjével kapcsolatban. A miniszter a hvg.hu-nak viszont lelombozóan reagált: Lovász Lászlót ezek szerint megcsalták a megérzései. ","shortLead":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai...","id":"20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bcd93c-f0c6-49a0-9689-873bf7fc7342","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","timestamp":"2019. május. 10. 14:11","title":"Palkovics: Valamit félreértett az MTA elnöke, szó nincs elmozdulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","shortLead":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","id":"20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864045bb-1f48-44bb-b008-e76dda4fd286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","timestamp":"2019. május. 10. 16:27","title":"A kormány szerint már léteznek egyéni nyugdíjszámlák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","shortLead":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","id":"20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08169d6-2594-42ef-b447-49d9cd81176f","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 10. 06:11","title":"Némettel zárják a hetet az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf76cc0-6e3b-4d49-9ad3-1810f6c27f90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veresegyházi medvepark egykori legendás állatgondozója március óta volt a kistarcsai belgyógyászaton, ám előtte súlyos helyzetbe került: a háza leégett, mindene odaveszett Gödöllőn. Csütörtökre virradóra hunyt el – mondta a Blikknek Ozora Szilvia, aki rendszeresen látogatta és ápolta Medvepapát.","shortLead":"A veresegyházi medvepark egykori legendás állatgondozója március óta volt a kistarcsai belgyógyászaton, ám előtte...","id":"20190510_Elhunyt_Kosa_Jozsef_a_Medvepapa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf76cc0-6e3b-4d49-9ad3-1810f6c27f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677c47e-9652-4de2-8835-baab27ef18d1","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Elhunyt_Kosa_Jozsef_a_Medvepapa","timestamp":"2019. május. 10. 16:13","title":"Elhunyt Kósa József, a „Medvepapa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]