[{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos indoklás szerint közbejött a személyijövedelemadó-bevallás.","shortLead":"A hivatalos indoklás szerint közbejött a személyijövedelemadó-bevallás.","id":"20190516_Elhalasztotta_a_kormany_a_konvektorok_cserejere_tervezett_palyazatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b382cce-dab1-4510-8e86-44af1bee2fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Elhalasztotta_a_kormany_a_konvektorok_cserejere_tervezett_palyazatot","timestamp":"2019. május. 16. 15:16","title":"Két nappal eltolta a kormány a konvektorcsere-pályázatot, kicsit fura, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól teljesítenek.","shortLead":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól...","id":"20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c75a-92b1-4613-8ba8-bd079cc97f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","timestamp":"2019. május. 16. 12:09","title":"Rég volt két ennyire rossz napja egymás után Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési szakaszban van. ","shortLead":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési...","id":"20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3861bf-da9c-456c-904d-f47098897fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","timestamp":"2019. május. 14. 17:17","title":"Hivatalos: tényleg a Kilián-laktanyába költözik az OSZK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már határozatot is hozott a rendezéshez szükséges intézkedésekről.","shortLead":"A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már...","id":"20190515_mukorcsolya_jegtanc_vilagbajnoksag_magyar_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c453e53d-a14c-477e-914a-6ce03db56119","keywords":null,"link":"/sport/20190515_mukorcsolya_jegtanc_vilagbajnoksag_magyar_palyazat","timestamp":"2019. május. 15. 22:24","title":"Műkorcsolya- és jégtánc-vébére pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elfogadták a Most-Híd szlovák–magyar párt módosító javaslatát, így nem lesz büntethető, ha valaki más ország himnuszát énekli – legyenek azok akár a dunaszerdahelyi futballcsapat szurkolói.\r

\r

","shortLead":"Elfogadták a Most-Híd szlovák–magyar párt módosító javaslatát, így nem lesz büntethető, ha valaki más ország himnuszát...","id":"20190515_Nem_lesz_buntetheto_Szlovakiaban_a_magyar_himnusz_eleneklese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28ed13-dc0d-4e02-aa04-489462f83e49","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Nem_lesz_buntetheto_Szlovakiaban_a_magyar_himnusz_eleneklese","timestamp":"2019. május. 15. 13:34","title":"Nem lesz büntethető Szlovákiában a magyar himnusz eléneklése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. A kormány közreadta az egyeztetések kivonatát és kitart amellett, hogy az Európai Bizottság kukacoskodik. Brüsszel viszont állítja, épp azért egyeztet, hogy később ne legyen baj a rendszerből.\r

\r

","shortLead":"Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. A kormány közreadta az egyeztetések...","id":"20190514_babavaro_hitel_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7867c-f617-45b5-b5bb-c79287b438c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_babavaro_hitel_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2019. május. 14. 19:35","title":"A kormány szerint Brüsszel igenis támadja, Brüsszel szerint épp hogy védi a babaváró hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban vannak, akik attól tartanak, más európai néppárti tagpártok vagy maga a Fidesz szélsőséges pártok és frakciók ölelésébe menekül az EP-választások után, és jobb lenne a magyar tagpártot az EPP-n belül tartani.\r

\r

","shortLead":"Németországban vannak, akik attól tartanak, más európai néppárti tagpártok vagy maga a Fidesz szélsőséges pártok és...","id":"20190515_Webert_mar_Nemetorszagban_tamadjak_Orbanellenessege_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc58573-ffc4-48ae-95de-fbc879e0699d","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Webert_mar_Nemetorszagban_tamadjak_Orbanellenessege_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 12:11","title":"A németek is azzal támadják Webert, hogy elriasztja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","shortLead":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","id":"20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004f47c7-3c68-471f-906b-331050633777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","timestamp":"2019. május. 15. 14:52","title":"Iskolásokat szállító busz balesetezett Dorogon, hat gyerek megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]