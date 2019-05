Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy társasházban riasztott a szén-monoxid-érzékelő, négyen kerültek kórházba.","shortLead":"Egy társasházban riasztott a szén-monoxid-érzékelő, négyen kerültek kórházba.","id":"20190518_Negy_embert_vittek_korhazba_Kobanyan_szenmonoxidszivargas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d0e905-4c74-4947-a9d1-aabe5a4c2563","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Negy_embert_vittek_korhazba_Kobanyan_szenmonoxidszivargas_miatt","timestamp":"2019. május. 18. 21:22","title":"Négy embert vittek kórházba Kőbányán szén-monoxid-szivárgás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tiltakozók szerint nincs helye a cannes-i filmfesztiválon rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak.","shortLead":"A tiltakozók szerint nincs helye a cannes-i filmfesztiválon rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak.","id":"20190519_Peticio_tiltakozas_Alain_Delon_Cannes_eletmudij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cd9889-5c8f-4ed3-8f1d-ed6eb9abf702","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Peticio_tiltakozas_Alain_Delon_Cannes_eletmudij","timestamp":"2019. május. 19. 14:17","title":"Petícióban tiltakoztak ellene, mégis életműdíjat kap Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051ac909-b0b2-4f53-a8db-95e533aeda82","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak tavaly száz ilyen esetet regisztráltak Európában. ","shortLead":"Csak tavaly száz ilyen esetet regisztráltak Európában. ","id":"20190520_Papokat_gazdakat_es_nagymamakat_is_buntettek_mert_segitett_a_menekulteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=051ac909-b0b2-4f53-a8db-95e533aeda82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9012f6-2aa2-4ef4-8003-935086162991","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Papokat_gazdakat_es_nagymamakat_is_buntettek_mert_segitett_a_menekulteken","timestamp":"2019. május. 20. 11:09","title":"Papokat, gazdákat és nagymamákat is büntettek, mert segítettek a menekülteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","shortLead":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","id":"20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92baeea4-37f2-49cd-9fa6-d0e5d7dfde11","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","timestamp":"2019. május. 19. 14:11","title":"Már szeptemberben választás lehet Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League és a Ligakupa megnyerése után az angol FA Kupát is elhódította a Manchester City labdarúgócsapata, amely a sorozat szombati döntőjében 6-0-ra győzte le a Watfordot.","shortLead":"A Premier League és a Ligakupa megnyerése után az angol FA Kupát is elhódította a Manchester City labdarúgócsapata...","id":"20190518_A_Manchester_City_az_elso_triplazo_angol_csapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8973289-2e66-4c15-bec9-99f00f8e8701","keywords":null,"link":"/sport/20190518_A_Manchester_City_az_elso_triplazo_angol_csapat","timestamp":"2019. május. 18. 21:06","title":"A Manchester City az első triplázó angol csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","shortLead":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","id":"20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d00c6f-56be-493b-866f-841366af7ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 18. 20:32","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírügynökség úgy tudja, a szélsőjobboldal nem lett volna hajlandó beáldozni a belügyminisztert, de a kancellár ezt nem fogadja el.","shortLead":"A hírügynökség úgy tudja, a szélsőjobboldal nem lett volna hajlandó beáldozni a belügyminisztert, de a kancellár ezt...","id":"20190518_APA_szinte_biztos_hogy_elorehozott_valasztast_irnak_ki_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c0d9aa-f3f5-4b3b-8c20-cea675b1ff7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_APA_szinte_biztos_hogy_elorehozott_valasztast_irnak_ki_Ausztriaban","timestamp":"2019. május. 18. 18:35","title":"APA: szinte biztos, hogy előrehozott választást írnak ki Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","shortLead":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","id":"20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697ee2c-36e8-4405-9ab9-cef9de79ce90","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","timestamp":"2019. május. 19. 19:44","title":"Vezetés közben telefonozott egy betegszállító sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]