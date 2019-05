Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07ae7648-0bda-4b00-9b44-45605ac8c333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kötöttfogás Extra műsorvezetője meg sem várta az EP-választások végeredményét, bejelentette, hogy kiszáll a műsorvezetésből. ","shortLead":"A Kötöttfogás Extra műsorvezetője meg sem várta az EP-választások végeredményét, bejelentette, hogy kiszáll...","id":"20190527_Devenyi_Istvan_Kiszallok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07ae7648-0bda-4b00-9b44-45605ac8c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20dea7a-7139-4b4a-87cb-3f463e1215ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Devenyi_Istvan_Kiszallok","timestamp":"2019. május. 27. 10:19","title":"Dévényi István: Kiszállok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","shortLead":"Több országban 60 százalék fölötti részvételi arányt is mértek. ","id":"20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8ede41-3d6b-4941-8595-a21a1963fe96","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Husz_eve_nem_volt_ilyen_magas_az_atlagos_reszveteli_arany_a_szavazason","timestamp":"2019. május. 27. 05:05","title":"Húsz éve nem volt ilyen magas az átlagos részvételi arány a szavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan listavezetőként lemond a saját mandátumáról, de nem fog automatikusan Ujhelyi István utazni Brüsszelbe. Jávor Benedek viszont biztosan nem lesz EP-képviselő. ","shortLead":"Tóth Bertalan listavezetőként lemond a saját mandátumáról, de nem fog automatikusan Ujhelyi István utazni Brüsszelbe...","id":"20190526_Az_MSZPvezetes_nem_mond_le_kesobb_dontik_el_kit_kuldenek_az_EPbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d0041c-7408-4413-9aa5-808d6c6915ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_MSZPvezetes_nem_mond_le_kesobb_dontik_el_kit_kuldenek_az_EPbe","timestamp":"2019. május. 26. 23:40","title":"Az MSZP-vezetés nem mond le, később döntik el, kit küldenek az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3acd183-3f18-4724-84c4-6f8706df24b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes aktivisták szállították a romákat a szavazókörbe. ","shortLead":"Fideszes aktivisták szállították a romákat a szavazókörbe. ","id":"20190526_Buszoztattak_a_romakat_Felsozsolcan_feljelentest_tett_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3acd183-3f18-4724-84c4-6f8706df24b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6a2b3-6d92-4c90-a268-04baa6ed772f","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Buszoztattak_a_romakat_Felsozsolcan_feljelentest_tett_az_MSZP","timestamp":"2019. május. 26. 18:12","title":"Buszoztatták a romákat Felsőzsolcán, feljelentést tett az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","shortLead":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","id":"20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354792b-c28c-4694-8fba-63ebcd949fd3","keywords":null,"link":"/sport/20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","timestamp":"2019. május. 27. 12:35","title":"Bejelentette új igazolását a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3fb9d0-a0d6-4678-bcb0-c3616d12794a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar az elmúlt napokban hat városban összesen nyolc koncertet adott Európa-szerte az amerikai zongoraművésszel, Emanuel Axszel. A kirobbanó sikerű előadások közötti utazások is izgalmasan teltek.","shortLead":"A Fesztiválzenekar az elmúlt napokban hat városban összesen nyolc koncertet adott Európa-szerte az amerikai...","id":"20190528_Igy_rogtonzott_a_toulousei_repteren_a_Grammydijas_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c3fb9d0-a0d6-4678-bcb0-c3616d12794a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4aaaa4-72aa-4675-be8b-2e8e832e53e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Igy_rogtonzott_a_toulousei_repteren_a_Grammydijas_zenesz","timestamp":"2019. május. 28. 11:03","title":"Így rögtönzött a toulouse-i reptéren a Grammy-díjas zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza a szavazásból.","shortLead":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza...","id":"20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1536a7-3de5-46ca-b8d7-5773034ebeb3","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","timestamp":"2019. május. 26. 21:58","title":"Ilyen is csak egy állatmentővel fordulhat elő: elment szavazni, majd egy őzgidával tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","shortLead":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","id":"20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0046b69-43bf-4f4f-b32f-4ebdc0fefca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","timestamp":"2019. május. 27. 17:01","title":"139-cel az 50-es táblánál – elképesztő gyorshajtás Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]