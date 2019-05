Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda énekesének ismert a fura viszonya a földönkívüliekkel, de eddig azt nem árulta el, hogy ért a sámánok nyelvén is.","shortLead":"Az Edda énekesének ismert a fura viszonya a földönkívüliekkel, de eddig azt nem árulta el, hogy ért a sámánok nyelvén...","id":"20190527_Pataky_Attila_samandobbal_uzte_el_az_esot_az_Eddakoncert_idejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb22c0d-3e03-4d17-9855-fb5af556c956","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Pataky_Attila_samandobbal_uzte_el_az_esot_az_Eddakoncert_idejere","timestamp":"2019. május. 27. 10:13","title":"Pataky Attila azt állítja, hogy sámándobbal űzte el az esőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai...","id":"20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddc19af-3d0f-44d2-8a45-d342290a9586","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","timestamp":"2019. május. 27. 00:00","title":"Weber megüzente: az Európai Néppárt megvan a Fidesz nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dina Márton a kétszeres Tour de France-, kétszeres Giro d’Italia- és háromszoros Vuelta a Espana-győztes spanyol csapatában, a Kometa Cycling Teamben indul a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.","shortLead":"Dina Márton a kétszeres Tour de France-, kétszeres Giro d’Italia- és háromszoros Vuelta a Espana-győztes spanyol...","id":"20190527_alberto_contador_dina_marton_kometa_cycling_team_kerekpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3fb65-86f8-47df-a60a-f9fcf6bff1b8","keywords":null,"link":"/sport/20190527_alberto_contador_dina_marton_kometa_cycling_team_kerekpar","timestamp":"2019. május. 27. 15:17","title":"Alberto Contador csapata magyar bringást igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága a kormányoldalon, mert az eredmények a befektetett erőforrások tükrében arra utalnak, a párt nem olyan erős, mint amilyennek láttatja magát, írja elemzésében a Political Capital. Az ellenzéknek tovább kell erősödnie, és helyi szinten szerveződnie, nem szabad visszatérni a nyilvános egyezkedésekhez.","shortLead":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága...","id":"20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3bf2a9-c96c-41a7-b6ab-d9d71c9ec866","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","timestamp":"2019. május. 27. 16:42","title":"Political Capital: Fokozhatja a Fidesz az ellenzék elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megsebesült két vétlen járókelő is.","shortLead":"Megsebesült két vétlen járókelő is.","id":"20190528_Bandatamadasban_gyilkoltak_meg_rendoroket_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd60520-f23c-4e74-aabc-715ff9996de3","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Bandatamadasban_gyilkoltak_meg_rendoroket_Mexikoban","timestamp":"2019. május. 28. 08:01","title":"Bandatámadásban gyilkoltak meg rendőröket Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH.","shortLead":"Egy étrendkiegészítő gyártóját és több lapkiadót is megbírságolt a GVH.","id":"20190527_C_vitamin_gvh_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002d50b3-5e86-4f6c-bda1-826ca9c3ad63","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_C_vitamin_gvh_birsag","timestamp":"2019. május. 27. 15:51","title":"31 milliós büntetést ért a C-vitamin felszívódásának forradalmi áttöréséről szóló reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78248513-7ab0-4b7d-8e1d-ac7f878fa94c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4-5 percig csak nagy kékség volt látható a LED-falon meg egy szöveg, hogy az utasok a hangosbemondót figyeljék. A táblát azóta újraindították, zavartalanul üzemel. ","shortLead":"4-5 percig csak nagy kékség volt látható a LED-falon meg egy szöveg, hogy az utasok a hangosbemondót figyeljék...","id":"20190527_keleti_palyaudvar_felujitas_utastajekoztato_tabla_led_fal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78248513-7ab0-4b7d-8e1d-ac7f878fa94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447f53a1-ae24-47b4-8b58-55ea7fdee530","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_keleti_palyaudvar_felujitas_utastajekoztato_tabla_led_fal","timestamp":"2019. május. 27. 09:27","title":"Új utastájékoztató tábla érkezett a rendbe rakott Keletibe, igaz, volt vele egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az utolsó pillanatig minden megpróbálnak, hogy maradjon a csúcsjelölti rendszer és Manfred Weber legyen az Európai Bizottság elnöke. ","shortLead":"Az utolsó pillanatig minden megpróbálnak, hogy maradjon a csúcsjelölti rendszer és Manfred Weber legyen az Európai...","id":"20190528_Masnap_Brusszelben_az_Europai_Neppart_hallgat_es_nem_erdekli_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd8549a-e305-4682-9bda-a0de55d32fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Masnap_Brusszelben_az_Europai_Neppart_hallgat_es_nem_erdekli_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 28. 14:59","title":"Másnap Brüsszelben: az Európai Néppárt hallgat, más baja is van, mint a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]