Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzeti parkban egy sor intézkedés valósult meg a veszélyeztetett madár- és denevérfajok védelméért.","shortLead":"A nemzeti parkban egy sor intézkedés valósult meg a veszélyeztetett madár- és denevérfajok védelméért.","id":"20190424_104_milliot_koltottek_a_golyak_es_deneverek_vedelmere_a_Balatonfelvideken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41575a09-10e1-45f7-9869-b1d8812a419e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_104_milliot_koltottek_a_golyak_es_deneverek_vedelmere_a_Balatonfelvideken","timestamp":"2019. április. 24. 14:48","title":"104 milliót költöttek a gólyák és denevérek védelmére a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós műsorvezető vasárnapig Srí Lankán marad, és a terrortámadás ellenére igyekszik „a lehető legtöbbet” kihozni a nyaralásból.","shortLead":"A rádiós műsorvezető vasárnapig Srí Lankán marad, és a terrortámadás ellenére igyekszik „a lehető legtöbbet” kihozni...","id":"20190424_Rakoczi_Feri_a_Sri_Lankai_terror_utan_Nem_ez_lesz_eletunk_legvidamabb_nyaralasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a8d17c-4ca1-470b-a9ab-78b40685e329","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Rakoczi_Feri_a_Sri_Lankai_terror_utan_Nem_ez_lesz_eletunk_legvidamabb_nyaralasa","timestamp":"2019. április. 24. 09:57","title":"Rákóczi Feri a Srí Lanka-i terror után: Nem ez lesz életünk legvidámabb nyaralása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c64770-41e7-4096-8b1c-d5eff87644f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetről tudomást sem vett, egyszerűen elhajtott. ","shortLead":"A balesetről tudomást sem vett, egyszerűen elhajtott. ","id":"20190424_Tomegkarambolt_okozott_egy_autos_az_Ulloi_uton__keresi_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c64770-41e7-4096-8b1c-d5eff87644f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad346671-cbe5-4eb1-91ad-b47a888f35d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Tomegkarambolt_okozott_egy_autos_az_Ulloi_uton__keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 24. 09:24","title":"Tömegkarambolt okozott egy autós az Üllői úton - keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7c2b2-7ce3-4176-8a31-43eb7d6c4369","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190424_Beszallt_Kiss_Tibiek_melle_Lajko_Felix_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7c2b2-7ce3-4176-8a31-43eb7d6c4369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8ef60f-2ce8-43ec-af0c-d80678950a68","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Beszallt_Kiss_Tibiek_melle_Lajko_Felix_video","timestamp":"2019. április. 24. 14:15","title":"Beszállt Kiss Tibiék mellé Lajkó Félix (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359 halottja és 500 sebesültje volt húsvétkor Srí Lankán. Amikor a kommandósok lerohanták az egyikük luxusvilláját Colombóban, az állapotos feleség felrobbantotta saját magát és három gyerekét is. Három kommandós is meghalt.","shortLead":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359...","id":"20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa517f7-0503-4f92-99f3-75379c1495f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","timestamp":"2019. április. 25. 10:42","title":"Miért lesz valaki terrorista, ha mindene megvan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14172ac2-ffc6-4623-a180-11384fe407cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég nagy blama a Samsungnak, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott összehajtható telefonjának tesztpéldányai leszerepeltek. Az eszközök szétszedésében jeleskedő iFixit csapata az okokra volt kíváncsi.","shortLead":"Elég nagy blama a Samsungnak, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott összehajtható telefonjának tesztpéldányai...","id":"20190425_samsung_galaxy_fold_meghibasodas_oka_ifixit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14172ac2-ffc6-4623-a180-11384fe407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805c7c23-84aa-4b1b-8f35-012663076ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_samsung_galaxy_fold_meghibasodas_oka_ifixit","timestamp":"2019. április. 25. 10:03","title":"Nyomozott az iFixit: ezért van gond a Samsung összehajtható telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cb4367-5255-4dae-bad4-19169a9e4f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A lajosmizsei vasútvonalon korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest hatástalanítása miatt.","shortLead":"A lajosmizsei vasútvonalon korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest...","id":"20190425_vilaghaborus_bomba_bozsik_stadion_mav_vonatkozlekedes_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52cb4367-5255-4dae-bad4-19169a9e4f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024d945f-e6a3-4d4f-978b-386ea2a58345","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_vilaghaborus_bomba_bozsik_stadion_mav_vonatkozlekedes_bkk","timestamp":"2019. április. 25. 13:30","title":"A vonatközlekedés is változik a Bozsik Stadionnál talált bomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4202-ce9b-40d5-8940-698e11cac25c","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy könnyebb lesz az unokánknak emlékezni ránk, mint nekünk a nagyszüleinkre, vagy a nagyszüleinknek a szépszüleinkre. Most tengernyi fotó és videó készül rólunk, ami segítheti, hogy felidézzék majd az emlékeket, de félő, hogy azok az emlékek bizony sekélyesek lesznek.","shortLead":"Nem biztos, hogy könnyebb lesz az unokánknak emlékezni ránk, mint nekünk a nagyszüleinkre, vagy a nagyszüleinknek...","id":"20190423_Emlekkepek_kepemlekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4202-ce9b-40d5-8940-698e11cac25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417d2f7b-50aa-4fab-ad5f-789d628f20f1","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Emlekkepek_kepemlekek","timestamp":"2019. április. 23. 20:05","title":"Rengeteg fotónk van, de hány igazi emlékünk? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]