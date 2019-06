Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","shortLead":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","id":"20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128359b-5dd9-42ef-b0d5-d8072463d0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","timestamp":"2019. június. 03. 15:33","title":"Olyan frissítés jöhet az új iPhone-okba, amire egy felhasználó sem mondana nemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Airport már felvette a kapcsolatot a repülőtéri reklámfelületek értékesítőjével. ","shortLead":"A Budapest Airport már felvette a kapcsolatot a repülőtéri reklámfelületek értékesítőjével. ","id":"20190603_hajotortt_buli_shipwrecked_boat_party_ferihegy_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f195b9c-2c95-4eff-96d0-2ea9b2cbf88d","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_hajotortt_buli_shipwrecked_boat_party_ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. június. 03. 17:45","title":"Leveszik Ferihegyen a reklámot, ami \"hajótörött bulira\" hívja a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil hatóságok hétfőn idézték bíróság elé a Paris Saint-Germain brazil focistáját.","shortLead":"A brazil hatóságok hétfőn idézték bíróság elé a Paris Saint-Germain brazil focistáját.","id":"20190604_neymar_tanuvallomas_eroszak_idezes_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ab37ba-5da6-418b-b7a8-557c353d840e","keywords":null,"link":"/sport/20190604_neymar_tanuvallomas_eroszak_idezes_birosag","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Tanúvallomást kell tennie az erőszakkal vádolt Neymarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a317d0df-e4c6-4689-b354-f7a07a8c9f60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László a kamatadó fenntartásával sem ért egyet.","shortLead":"Domokos László a kamatadó fenntartásával sem ért egyet.","id":"20190603_A_beremelesek_egy_reszet_nem_a_dolgozoknak_fizetne_ki_az_ASZ_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a317d0df-e4c6-4689-b354-f7a07a8c9f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4977049c-3617-4df2-8666-b29a88bcb77d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_beremelesek_egy_reszet_nem_a_dolgozoknak_fizetne_ki_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. június. 03. 11:12","title":"A béremelések egy részét nem a dolgozóknak fizetné ki az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret, a cégek immáron szoftvervásárlásra is fordíthatják a pénzt, jelentette be az ITM.\r

\r

","shortLead":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret...","id":"20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb9fd5-c044-40c8-9193-ebf406f82c0a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","timestamp":"2019. június. 02. 14:54","title":"Pénzeső hull az építőipari kkv-kra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük a rendőröknek, végül a kiérkező mentők stabilizálták a férfit, és kórházba szállították.\r

\r

","shortLead":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük...","id":"20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebd326-8010-4f9d-8e56-8db2ea204654","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 14:21","title":"Életet mentettek a rendőrök szombat éjjel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b30720b-d1af-4cfd-a7d7-93c4b1bb4fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a méretes sportkocsiban egyszerre akár négy utas is utazhat a legnagyobb kényelemben és igen gyorsan.","shortLead":"Ebben a méretes sportkocsiban egyszerre akár négy utas is utazhat a legnagyobb kényelemben és igen gyorsan.","id":"20190603_kereken_800_loeros_ez_a_panamerarivalis_uj_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b30720b-d1af-4cfd-a7d7-93c4b1bb4fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4d43f-ed7a-41a5-95a7-75f2aac7b756","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_kereken_800_loeros_ez_a_panamerarivalis_uj_mercedes","timestamp":"2019. június. 03. 08:21","title":"Kereken 800 lóerős ez a Panamera-rivális új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2f8569-74a1-46c6-92e3-3864c5ffab25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Graphisoft alapítója szerint tragédia a tehetséges kutatók kivándorlása. A hatalom pedig szétveri az oktatást, mert a képzetlen tömeget könnyebb irányítani.","shortLead":"A Graphisoft alapítója szerint tragédia a tehetséges kutatók kivándorlása. A hatalom pedig szétveri az oktatást, mert...","id":"20190603_Bojar_Ha_veszelybe_kerul_Orban_hatalma_lehet_hogy_elindulnak_a_fekete_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2f8569-74a1-46c6-92e3-3864c5ffab25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f454d908-1775-4414-95b0-2b0b3a2ff406","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Bojar_Ha_veszelybe_kerul_Orban_hatalma_lehet_hogy_elindulnak_a_fekete_autok","timestamp":"2019. június. 03. 12:39","title":"Bojár: Ha veszélybe kerül Orbán hatalma, lehet, hogy elindulnak a fekete autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]