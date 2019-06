Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári Magyarországért Alapítvány vezetése mellett.","shortLead":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári...","id":"20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0f45d5-e93e-46f6-93ca-03cb89382b6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 10:49","title":"Balog Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiában tűnik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció, amit mi eredetinek ismerünk, épüljön újjá, miután a tűzvészben az épület tetőszerkezete leégett. A műemlékvédelmi elvekre hivatkozik. \r

\r

","shortLead":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció...","id":"20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfba91f7-b66a-47ea-9140-b1770911b441","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","timestamp":"2019. június. 04. 13:58","title":"Egyre inkább úgy tűnik, az általunk ismert Notre-Dame fog újjáépülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f636d57b-47e4-4319-8e23-f60641bc7a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét év után visszatér Budapestre az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga dEUS. A nagy hatású együttes június 8-án érkezik majd a Barba Negra Track színpadára, az idén 20 éves kultuszalbum, a The Ideal Crash jubileumi turnéjával.","shortLead":"Hét év után visszatér Budapestre az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga...","id":"20190605_Szombaton_Budapesten_lep_fel_a_dEUS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f636d57b-47e4-4319-8e23-f60641bc7a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dde5c0-8911-4d95-b455-955746d474c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Szombaton_Budapesten_lep_fel_a_dEUS","timestamp":"2019. június. 05. 17:15","title":"Szombaton Budapesten lép fel a dEUS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14d72e8-3939-4210-8024-995da6f482b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikló siklózott az Almássy tér közelében. ","shortLead":"Sikló siklózott az Almássy tér közelében. ","id":"20190605_Kigyot_videoztak_le_a_Wesselenyi_utcan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e14d72e8-3939-4210-8024-995da6f482b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02984059-a2a7-42fa-ba23-a18dc52b33c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Kigyot_videoztak_le_a_Wesselenyi_utcan","timestamp":"2019. június. 05. 14:12","title":"Siklót videóztak le a Wesselényi utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen fajhoz tartoznak.","shortLead":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen...","id":"20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd299db-d1f8-424e-a535-57d04b1edc2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Új dinoszauruszfaj maradványaira bukkantak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszább vettek kicsit a sebességből, de így is tempósan haladnak. ","shortLead":"Visszább vettek kicsit a sebességből, de így is tempósan haladnak. ","id":"20190605_Egy_ukran_teherhajo_miatt_le_kellett_lassitania_a_Clark_Adam_uszodarunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c229966f-053d-4edd-b6de-ed943a3fe999","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Egy_ukran_teherhajo_miatt_le_kellett_lassitania_a_Clark_Adam_uszodarunak","timestamp":"2019. június. 05. 10:51","title":"Egy ukrán teherhajó miatt le kellett lassítania a Clark Ádám úszódarunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8c3cd6-78d0-4f3e-a3fd-710a5f43c88d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy héttel a Hableány tragédiája után magától a víz felszínére került egy holttest a Margit híd közelében, ő lehet a tragédia 14. áldozata. Ugyanennyi embert még keresnek. Közben megérkezett Budapestre az az úszódaru, amely egyedül képes kiemelni a hajóroncsot a víz alól, de túl magas a Duna vízállása ahhoz, hogy magától meg tudja közelíteni a helyszínt. ","shortLead":"Egy héttel a Hableány tragédiája után magától a víz felszínére került egy holttest a Margit híd közelében, ő lehet...","id":"20190605_dunai_hajobaleset_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa8c3cd6-78d0-4f3e-a3fd-710a5f43c88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a370e78e-1f71-4c5a-aeea-ac8199053636","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_dunai_hajobaleset_nyomozas","timestamp":"2019. június. 05. 18:34","title":"Hetekig tarthat a Hableány kiemelése, közben a holttestek maguktól felbukkanhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tíz pécsi ügyvéd által alakított szervezet ki szeretné deríteni, miért került a város 8-10 milliárd forintos adósságba. De ez nem megy ilyen egyszerűen.","shortLead":"Egy tíz pécsi ügyvéd által alakított szervezet ki szeretné deríteni, miért került a város 8-10 milliárd forintos...","id":"20190604_67_millioert_arulnak_el_a_pecsi_onkormanyzati_cegek_mire_koltottek_el_810_milliardot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01506bbe-03ec-4eeb-b082-3330c7855c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_67_millioert_arulnak_el_a_pecsi_onkormanyzati_cegek_mire_koltottek_el_810_milliardot","timestamp":"2019. június. 04. 11:41","title":"6-7 millióért árulnák el a pécsi önkormányzati cégek, mire költöttek el 8-10 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]