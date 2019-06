Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legutóbbi felmérés egy Samsung telefont hozott ki Amerika legkedveltebb okostelefonjának. Ez egyszerre jó és rossz hír a dél-koreai gyártó számára.","shortLead":"Az egyik legutóbbi felmérés egy Samsung telefont hozott ki Amerika legkedveltebb okostelefonjának. Ez egyszerre jó és...","id":"20190607_american_customer_staisfaction_index_felmeres_samsung_galaxy_note9_amerika_kedvenc_okostelefonja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d58535-ded2-452b-9ec9-402369f1042d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_american_customer_staisfaction_index_felmeres_samsung_galaxy_note9_amerika_kedvenc_okostelefonja","timestamp":"2019. június. 07. 14:03","title":"Kiderült: most éppen ez Amerika kedvenc okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c39b83f-3e03-49ac-91ac-2115cb44308b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Semmelweis Egyetem és a dél-koreai rendőrség képviselője Budapesten a dunai hajóbaleset halálos áldozatainak azonosításáról. ","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Semmelweis Egyetem és a dél-koreai rendőrség képviselője...","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c39b83f-3e03-49ac-91ac-2115cb44308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36332ca5-adc6-4180-bb4a-6926646e0abb","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositasa","timestamp":"2019. június. 06. 11:43","title":"Elmondták a rendőrök, hogyan azonosítják a Hableány tragédiájának áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a880f4f9-1d30-40e1-8fb7-0d9707a8d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableány kiemelését végző úszódaru simán megérkezett a Margit hídhoz, folytatódhat a kiemelés előkészítése.","shortLead":"A Hableány kiemelését végző úszódaru simán megérkezett a Margit hídhoz, folytatódhat a kiemelés előkészítése.","id":"20190607_Oriasdugo_varhato_Budapesten_a_Clark_Adam_erkezese_miatt__hirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a880f4f9-1d30-40e1-8fb7-0d9707a8d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452ef673-4544-4423-a158-5fa0f9fc7821","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Oriasdugo_varhato_Budapesten_a_Clark_Adam_erkezese_miatt__hirek_percrol_percre","timestamp":"2019. június. 07. 14:42","title":"Hídlezárásokkal érkezett meg a Clark Ádám úszódaru a baleset helyszínére – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e9277-9ea5-45e2-8b8c-b39626077e66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dohányfutárt végül betonoszlop állította meg.","shortLead":"A dohányfutárt végül betonoszlop állította meg.","id":"20190607_8000_doboz_csempeszcigivel_menekult_Tunyogmatolcs_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33e9277-9ea5-45e2-8b8c-b39626077e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab44bdaf-067f-4b67-9db3-90fe15e3970e","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_8000_doboz_csempeszcigivel_menekult_Tunyogmatolcs_fele","timestamp":"2019. június. 07. 09:50","title":"8000 doboz csempészcigivel menekült Tunyogmatolcs felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","shortLead":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","id":"20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0469a362-c976-4816-bb79-83fc23996373","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","timestamp":"2019. június. 06. 08:21","title":"600 lóerős szelídített vadmacska a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d330c7-21fb-4c63-9d60-7f4c151a901f","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A DK egészen eddig Karácsony Gergelyt támogatta. Most szereztek egy saját jelöltet az előválasztás második fordulójára, az egykori tévés Kálmán Olgát. Momentumosok szerint \"most van vége a Karácsony-projektnek\".","shortLead":"A DK egészen eddig Karácsony Gergelyt támogatta. Most szereztek egy saját jelöltet az előválasztás második fordulójára...","id":"20190606_Kalman_Olgat_inditja_a_fopolgarmesteri_elovalasztason_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d330c7-21fb-4c63-9d60-7f4c151a901f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3b3487-346f-4ad3-b19a-89296b869994","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Kalman_Olgat_inditja_a_fopolgarmesteri_elovalasztason_a_DK","timestamp":"2019. június. 06. 12:13","title":"Kálmán Olgát indítja a főpolgármesteri előválasztáson a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47b794b-05d3-438f-bee3-6f4b7b3e14d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után frissíti különféle funkciók bevezetésével térképalkalmazását a Google. A legújabb a sebességmérő, azonban egyelőre még nem minden országban érhető el.","shortLead":"Egymás után frissíti különféle funkciók bevezetésével térképalkalmazását a Google. A legújabb a sebességmérő, azonban...","id":"20190607_google_mapsban_sebessegmero_funkcio_waze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d47b794b-05d3-438f-bee3-6f4b7b3e14d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61140ea6-bcf3-4edd-b837-c3c6e315a926","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_google_mapsban_sebessegmero_funkcio_waze","timestamp":"2019. június. 07. 08:03","title":"Ez jól jön majd vezetés közben: sebességmérő kerül a Google Mapsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff919ce5-99bf-43a6-b604-bb76779d44a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így döntött a Médiatanács.","shortLead":"Így döntött a Médiatanács.","id":"20190607_Ujabb_ot_evig_sugarozhat_az_InfoRadio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff919ce5-99bf-43a6-b604-bb76779d44a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439609b1-c1dc-41e2-bb8c-fae36c34002a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Ujabb_ot_evig_sugarozhat_az_InfoRadio","timestamp":"2019. június. 07. 15:57","title":"Újabb öt évig sugározhat az InfoRádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]