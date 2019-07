Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.","shortLead":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle...","id":"20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3bbb3-4781-481a-9e05-f1e443d2f2c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","timestamp":"2019. július. 02. 17:03","title":"Itt az új Monopoly társasjáték, ez már ért a kimondott szavakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","id":"20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1c37e-322c-4655-bd3c-bf8eaca3cd68","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","timestamp":"2019. július. 03. 19:30","title":"Budapesten 600, vidéken 4000 dolgozó hiányzik a kormányhivatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","shortLead":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","id":"20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aa96db-6938-4606-802e-176f874687dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","timestamp":"2019. július. 02. 18:34","title":"Laborban növesztenek korallokat a Nagy-korallzátonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline, Lengyelországnak ugyanis sokkal keményebb dió lemondani a környezetszennyező szénről, mint nekünk.

","shortLead":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline...","id":"20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43655229-5f09-4776-9b45-366d8aa94315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","timestamp":"2019. július. 04. 10:59","title":"VálaszOnline: A lengyelek miatt vétózta meg Orbán az EU-s klímahatározatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kkv","description":"Medgyesegyházán egyelőre még nem szedik a dinnyét, csak rágják a körmüket, mennyiért kel el majd a termés. Technológiában többen már ott vannak, ahol a spanyolok, de sokan feladták az örökös háborúskodásra berendezkedett dinnyetermelést. Aki beáll a versenybe, az talpon maradhat.","shortLead":"Medgyesegyházán egyelőre még nem szedik a dinnyét, csak rágják a körmüket, mennyiért kel el majd a termés...","id":"20190702_medgyesegyhaza_dinnye_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec88f775-bd9d-4380-82fd-65b954c832da","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_medgyesegyhaza_dinnye_mezogazdasag","timestamp":"2019. július. 02. 17:30","title":"Drágább lehet idén a békési dinnye, a gazdák mégis aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A visegrádi négyeket, Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, valamint a közép-európaiakkal együttműködő Olaszországot okolja a DW német hírportál elemzője azért, hogy a vártnál is sokkal nehezebben ment az EU-s toptisztségek elosztása. A portál szerint nem fog javulni a helyzet.","shortLead":"A visegrádi négyeket, Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, valamint a közép-európaiakkal...","id":"20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ee59d7-317f-4e60-b001-5cc5da48eb88","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny","timestamp":"2019. július. 03. 11:57","title":"A visegrádi négyek és Salviniék még sok fejfájást fognak okozni az EU-ban – német vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","shortLead":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","id":"20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea229f1-88fb-4a05-b2ac-e9ba452b510b","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","timestamp":"2019. július. 03. 05:45","title":"Légicsapás ért egy menekültközpontot Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Lieb, a Google Fotók vezetője Twitteren folytatott hosszú diskurzust a követőivel arról, milyen frissítések kellenének a szolgáltatásba. Ki is derült néhány konkrétum.","shortLead":"David Lieb, a Google Fotók vezetője Twitteren folytatott hosszú diskurzust a követőivel arról, milyen frissítések...","id":"20190704_google_fotok_google_photos_arcfelismeres_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57da99f-4809-4b1d-bab5-c889b36e651d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_google_fotok_google_photos_arcfelismeres_frissites","timestamp":"2019. július. 04. 09:33","title":"Régóta vágyott funkciókat kaphat az androidos Google Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]