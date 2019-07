Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","shortLead":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","id":"20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d73019-1506-411f-be74-2933b881e2a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","timestamp":"2019. július. 16. 12:08","title":"Több mint tízezer nyaraló menekült erdőtűz miatt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek szerdán három török diplomatát Erbílben, az észak-iraki Kurdisztán székhelyén.","shortLead":"Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek szerdán három török diplomatát Erbílben, az észak-iraki Kurdisztán székhelyén.","id":"20190717_Ebed_kozben_lottek_agyon_harom_torok_diplomatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df3c36-6f46-4dc2-9d45-b62266f40fb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Ebed_kozben_lottek_agyon_harom_torok_diplomatat","timestamp":"2019. július. 17. 14:43","title":"Ebéd közben lőttek agyon három török diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átfogó tűzbiztonsági ellenőrzést tartottak a szlovák szakemberek a szabadulószobákban. Mint kiderült, csak minden tizedik szobarendszerben van vészkijárat, viszont van szoba, ahol a játék során nyílt lángot is használni kell. 106 hiányosságot tártak fel.","shortLead":"Átfogó tűzbiztonsági ellenőrzést tartottak a szlovák szakemberek a szabadulószobákban. Mint kiderült, csak minden...","id":"20190717_Atfesultek_Szlovakiaban_a_szabaduloszobakat_a_tobbseguk_egyaltalan_nem_biztonsagos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed81549a-3540-4fb4-bec6-30cdc19ada9c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Atfesultek_Szlovakiaban_a_szabaduloszobakat_a_tobbseguk_egyaltalan_nem_biztonsagos","timestamp":"2019. július. 17. 19:16","title":"Átfésülték Szlovákiában a szabadulószobákat: a többségük egyáltalán nem biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","shortLead":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","id":"20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11574338-099e-4f21-b43e-203137943377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","timestamp":"2019. július. 16. 10:24","title":"Főleg útépítésekre szerződtek májusban az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre nagyobb dugókon segíthetne Csepel-sziget legfontosabb útvonala, ha kész lesz egyszer teljes hosszában.","shortLead":"Az egyre nagyobb dugókon segíthetne Csepel-sziget legfontosabb útvonala, ha kész lesz egyszer teljes hosszában.","id":"20190717_Elindulhat_a_csepeli_gerincut_tovabbi_fejlesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9fe89c-5d41-4727-80c4-a3329795b63e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Elindulhat_a_csepeli_gerincut_tovabbi_fejlesztese","timestamp":"2019. július. 17. 09:28","title":"Elindulhat a csepeli gerincút további fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök utoljára tavaly szeptemberben találkozott.","shortLead":"Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök utoljára tavaly szeptemberben találkozott.","id":"20190716_Osszel_Budapestre_jon_Putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5907b306-2cfd-4418-938b-ee058dab70b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Osszel_Budapestre_jon_Putyin","timestamp":"2019. július. 16. 06:24","title":"Ősszel Budapestre jön Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe90645-87fd-44a0-9b41-d250c62bc912","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A rezsim nem a barantázó pántürk ősdilettánsokat hozza helyzetbe, és nem is az Akadémia ingatlanvagyona érdekli, hanem az autoritáriusból a totalitárius szakaszba tartó fokozatos átfejlődés a célja – írja lapunknak Tamás Gáspár Miklós filozófus.","shortLead":"A rezsim nem a barantázó pántürk ősdilettánsokat hozza helyzetbe, és nem is az Akadémia ingatlanvagyona érdekli, hanem...","id":"20190716_TGM_Vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe90645-87fd-44a0-9b41-d250c62bc912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7978c2-7e69-4458-924a-7ead73e63608","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_TGM_Vege","timestamp":"2019. július. 16. 15:00","title":"TGM: Vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök azt követően nyilatkozott így, hogy kedden délelőtt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette: országa \"bizonyosan folytatja\" atomprogramját, és csökkenteni fogja a 2015-ben aláírt többhatalmi atomegyezményben rögzített vállalásait. Az atomalkut a Trump-kormányzat tavaly tavasszal egyoldalúan felmondta.","shortLead":"Az elnök azt követően nyilatkozott így, hogy kedden délelőtt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette...","id":"20190716_donald_trump_amerika_elnok_iran_atomprogram_ali_hamenei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf9ceab-14e5-4dbf-908b-7a14a971fa2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_donald_trump_amerika_elnok_iran_atomprogram_ali_hamenei","timestamp":"2019. július. 16. 21:38","title":"Trump állítja: nem akar rendszerváltozást Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]