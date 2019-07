Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","shortLead":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","id":"20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d747df22-e594-4280-854a-ff07e15b3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","timestamp":"2019. július. 20. 11:02","title":"Nagyon meglepődött az V. kerületi tulajdonos, amikor nem tudott bejutni a saját lakásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat este tíz után újraélheti az ötven évvel ezelőtti eseményeket.","shortLead":"Szombat este tíz után újraélheti az ötven évvel ezelőtti eseményeket.","id":"20190720_Itt_kovetheti_eloben_a_holdra_szallast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4da3e10-a0ab-4c46-b915-07db3d40809b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Itt_kovetheti_eloben_a_holdra_szallast","timestamp":"2019. július. 20. 20:00","title":"Itt követheti \"élőben\" a holdra szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","shortLead":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","id":"20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81140919-05c9-4681-9880-de81e3441834","keywords":null,"link":"/elet/20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","timestamp":"2019. július. 21. 15:38","title":"A szorongásáról mesélt, aztán összeesett és meghalt a színpadon egy komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-11 három űrhajósának egyike, Michael Collins kedden visszatért Cape Canaveral azon kilövőállásához, ahol 50 éve megkezdődött holdraszállási missziójuk.



","shortLead":"Az Apollo-11 három űrhajósának egyike, Michael Collins kedden visszatért Cape Canaveral azon kilövőállásához, ahol 50...","id":"20190720_apollo_11_urhajos_michael_collins_cape_canaveral_kilovoallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1de9dc-d940-4a00-905b-f69eab8e282e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_apollo_11_urhajos_michael_collins_cape_canaveral_kilovoallas","timestamp":"2019. július. 20. 10:03","title":"A hét, amikor a legendás Apollo-11 űrhajósa viszatért oda, ahol minden elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Röszkénél a kilépő oldalon kétórás, a belépőn egyórás a várakozás. ","shortLead":"Röszkénél a kilépő oldalon kétórás, a belépőn egyórás a várakozás. ","id":"20190721_Nagy_a_torlodas_a_Csongrad_megyei_hataratkelohelyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5930ef16-ba4d-4c8d-9525-e0ac9f063ed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Nagy_a_torlodas_a_Csongrad_megyei_hataratkelohelyeken","timestamp":"2019. július. 21. 10:25","title":"Nagy a torlódás a Csongrád megyei határátkelőhelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13d7d9b-f6d4-4c39-a703-b637cf87e8d6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mai szemmel nézve megmosolyogtató technológia segítette az első holdra szállást. Az űrverseny által felgyorsított fejlesztések öt évtizede két ember lépteit segítették, de ha nincsenek, ma mindannyian egy másfajta világban élnénk.","shortLead":"Mai szemmel nézve megmosolyogtató technológia segítette az első holdra szállást. Az űrverseny által felgyorsított...","id":"201929__50_eves_holdra_szallas__urmertekek__ruha_tette_azembert__holdkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13d7d9b-f6d4-4c39-a703-b637cf87e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c822717-c818-43fb-a6fb-5d38f3ca87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/201929__50_eves_holdra_szallas__urmertekek__ruha_tette_azembert__holdkor","timestamp":"2019. július. 20. 15:00","title":"Ez a hihetetlenül egyszerű számítógép repítette Armstrongékat a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási tudnivalót el kellett sajátítaniuk. Alább erről láthatnak képeket.","shortLead":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási...","id":"20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9c5a8-9254-4ea7-b3e8-27f78d5a437e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","timestamp":"2019. július. 20. 15:05","title":"Mutatjuk, min mentek végig Armstrongék a nagy utazás előtt - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"vilag","description":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek vissza az élvonalban. Most éppen a kormányfői poszton.","shortLead":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek...","id":"201929__gorog_dinasztiak__amicotakisz_csalad__apak_es_fiuk__hosszu_arnyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820a765c-43ca-48ae-ad07-c3b51dbe3c92","keywords":null,"link":"/vilag/201929__gorog_dinasztiak__amicotakisz_csalad__apak_es_fiuk__hosszu_arnyek","timestamp":"2019. július. 21. 13:30","title":"A kormányváltással Görögország visszatér a \"rendes\" kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]