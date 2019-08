Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","shortLead":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\".","id":"20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00bcc6-215b-458e-8e7f-7aef632ed87d","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:49","title":"Az indiai parlament jóváhagyta Kasmír különleges alkotmányos státusának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elrendelték a feljelentés kiegészítését.","shortLead":"Elrendelték a feljelentés kiegészítését.","id":"20190808_microsoft_magyarorszag_botrany_csalas_gyanuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db488f47-0dde-4d7a-9abb-0481cc229a40","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_microsoft_magyarorszag_botrany_csalas_gyanuja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:15","title":"Microsoft-ügy: az ügyészség szerint sem zárható ki a csalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak fiatalkorúak bírósága elé, mivel csak 17-18 éves volt a háború végén. A vád szerint több mint ötezer ember meggyilkolásában vett részt.","shortLead":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak...","id":"20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db291a9-1379-4171-8345-971df3d1170d","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:07","title":"Fiatalkorúak bírósága elé állítanak egy 92 éves férfit II. világháborús náci gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083e4b7-feb5-411c-800e-07803819b4a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Samsung Exynos 9825 nevű csúcslapkája, melyet nagy valószínűséggel a gyártó hamarosan bemutatkozó Galaxy Note10 készülékében látunk viszont elsőként. ","shortLead":"Megérkezett a Samsung Exynos 9825 nevű csúcslapkája, melyet nagy valószínűséggel a gyártó hamarosan bemutatkozó Galaxy...","id":"20190807_samsung_exynos_9825_processzor_galaxy_note10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1083e4b7-feb5-411c-800e-07803819b4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9dbf4e-a534-4ec1-8b23-0fba48e73365","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_samsung_exynos_9825_processzor_galaxy_note10","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:03","title":"Megjött a Samsung új processzora, ami kivételesen nem gyorsasága miatt érdekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március óta most mérték a legalacsonyabb inflációt, de még így is 3 százalék fölötti az áremelkedés. Az élelmiszerek, az italok és a szolgáltatások ára is nőtt, de az üzemanyagoké csökkent, így lassulhatott a drágulás.","shortLead":"Március óta most mérték a legalacsonyabb inflációt, de még így is 3 százalék fölötti az áremelkedés. Az élelmiszerek...","id":"20190808_Olcsobb_lett_a_benzin_kisebb_az_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56795c55-93e1-42dd-adcc-e462e1737e55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Olcsobb_lett_a_benzin_kisebb_az_inflacio","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:08","title":"Olcsóbb lett a benzin, kisebb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamara felszólította az üzletláncot, fejezze be „a dinnyetermelést veszélyeztető árletörő akcióját”.","shortLead":"A kamara felszólította az üzletláncot, fejezze be „a dinnyetermelést veszélyeztető árletörő akcióját”.","id":"20190807_Nekiment_az_Agrarkamara_a_Lidlnek_a_magyar_dinnyek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b1014-c98c-4bc7-bbd4-9cc530dca1bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Nekiment_az_Agrarkamara_a_Lidlnek_a_magyar_dinnyek_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:29","title":"Nekiment az Agrárkamara a Lidlnek a magyar dinnyék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22dd50b-55c6-4a73-a5f2-b8551d6b1d86","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Országos üggyé vált a 79 éves Halmai Károly lakhatása, aki július végéig egy budafok-tétényi önkormányzati bérlakásban élt. A Város Mindenkié szerint a férfit az önkormányzat tette hajléktalanná, a polgármester viszont ezt határozottan visszautasítja. A polgármester azzal érvel, borzalmas állapotok voltak a lakásban, a férfi a többszöri segítségnyújtás után sem változtatott életmódján. Az ügyben vizsgálat indult. ","shortLead":"Országos üggyé vált a 79 éves Halmai Károly lakhatása, aki július végéig egy budafok-tétényi önkormányzati bérlakásban...","id":"20190805_Karoly_bacsi_karcsi_bacsi_Budafok_Teteny_hajlektalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22dd50b-55c6-4a73-a5f2-b8551d6b1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38ae6ef-3517-4e39-bc05-cf3aca4735a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Karoly_bacsi_karcsi_bacsi_Budafok_Teteny_hajlektalan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:05","title":"Mindenki másra mutogat – vizsgálat indul a 79 éves Károly bácsi lakhatási ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i, hétfői nap helyett kell bemenni munkába. Gyakran próbálnak számolgatni, mennyit ér egyetlen ledolgozott nap, és ennek nem nagyon örülnek a statisztikusok.","shortLead":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i...","id":"20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d1752-f821-415c-9904-f2e2022787d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:00","title":"Úgy érzi, nincs értelme a szombati munkanapnak? Utánajártunk, így van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]