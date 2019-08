Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b982472-81a5-4f2b-ac0f-b111f6101ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújította hosszú távú, stratégiai együttműködését a Samsung és a Microsoft. Ennek praktikusan érezhező hatása lesz, a cél ugyanis az, hogy zökkenőmentesebbé tegyék az eszközök, alkalmazások és szolgáltatások közötti folytonosságot a telefonok és a számítógépek között. A partneri megállapodás részeként az új Galaxy Note10 okostelefonon már elérhetők lesznek a Microsoft egyedi megoldásai.","shortLead":"Megújította hosszú távú, stratégiai együttműködését a Samsung és a Microsoft. Ennek praktikusan érezhező hatása lesz...","id":"20190810_samsung_microsoft_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b982472-81a5-4f2b-ac0f-b111f6101ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d6bc83-9bac-495e-b5ef-83d5ab0c4739","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_samsung_microsoft_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:03","title":"Egyre inkább megérezhetik a Samsung telefonosok, hogy a gyártó összeállt a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","shortLead":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","id":"20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271636e-cc3d-4881-8f6d-d258deb59c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:36","title":"Összekeverte a korrupt ügyintézőt a tisztességessel, le is bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogi ellentmondás támadt.","shortLead":"Jogi ellentmondás támadt.","id":"20190810_Az_MTVA_lefujta_felmilliardos_taxis_tenderet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55686c49-1893-4805-b990-8c2ff7652153","keywords":null,"link":"/kkv/20190810_Az_MTVA_lefujta_felmilliardos_taxis_tenderet","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:29","title":"Az MTVA lefújta félmilliárdos taxis tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A politikusok elfordulni látszanak a kutatóktól, sokszor szankcionálják a megszólalásaikat, írja a Nature, és a példák sorában ott az MTA-ügy is. A megoldás, hogy a tudósok hallassák a hangjukat, figyelmeztessenek a veszélyekre minden eszközzel.\r

\r

","shortLead":"A politikusok elfordulni látszanak a kutatóktól, sokszor szankcionálják a megszólalásaikat, írja a Nature, és a példák...","id":"20190808_MTAugy_A_klimakrizist_tagado_Trumppal_es_az_esoerdoirto_brazil_elnokkel_kerult_egy_csapatba_a_Natureben_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7316d849-ab71-4a2a-b887-a1612f5f12aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_MTAugy_A_klimakrizist_tagado_Trumppal_es_az_esoerdoirto_brazil_elnokkel_kerult_egy_csapatba_a_Natureben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:33","title":"MTA-ügy: A klímakrízist tagadó Trumppal és az esőerdőirtó brazil elnökkel került egy csapatba a Nature-ben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bd01fc-8b6a-48f5-84a3-20850bb1bf68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Windisch László állítólag nem újrázik.","shortLead":"Windisch László állítólag nem újrázik.","id":"20190808_Index_A_jegybanknak_uj_alelnoke_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bd01fc-8b6a-48f5-84a3-20850bb1bf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ede561-1fe8-4625-9e55-5c05eb143e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Index_A_jegybanknak_uj_alelnoke_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:43","title":"Index: A jegybanknak új alelnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt héten lezajlott etióp akció után ezúttal Indiában ragadtak ásót az emberek, hogy faültetéssel jelezzék: készek megmenteni a bolygót.","shortLead":"A múlt héten lezajlott etióp akció után ezúttal Indiában ragadtak ásót az emberek, hogy faültetéssel jelezzék: készek...","id":"20190809_india_faultetes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1292328f-a513-4792-9950-b70cdf7798ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_india_faultetes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 19:03","title":"Óriási faültetésbe kezd India is, már meg is tették az első lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f239a1d7-4900-4afa-bb30-b582647333df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Manuel Beshara nagyon éhes volt, segélyvonalon kért pizzát.","shortLead":"Az ötéves Manuel Beshara nagyon éhes volt, segélyvonalon kért pizzát.","id":"20190809_Segelyhivon_rendelt_pizzat_egy_kisfiu_Floridaban__nagyon_jo_fej_rendorokre_talalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f239a1d7-4900-4afa-bb30-b582647333df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff30d6-03db-445b-94c7-f5daa665a3ad","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Segelyhivon_rendelt_pizzat_egy_kisfiu_Floridaban__nagyon_jo_fej_rendorokre_talalt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:25","title":"Segélyhívón rendelt pizzát egy kisfiú – nagyon jó fej rendőrökre talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük \"műanyaglábnyomunkat\". Ehhez ráadásul nincs szükség bonyolult dolgokra, csupán néhány lépést kell betartani.","shortLead":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük...","id":"20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c3548-6b62-48e5-a1bf-047af6d50479","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:03","title":"Elege van a műanyagokból? Tartsa be ezt a néhány pontot, hálás lesz érte a környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]