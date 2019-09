Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihallgatása után megpróbált öngyilkos lenni.","shortLead":"A kihallgatása után megpróbált öngyilkos lenni.","id":"20190909_Megkeselte_szuleit_egy_12_eves_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea12dc-0571-4d66-9a7c-dfbb506fcc54","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Megkeselte_szuleit_egy_12_eves_kislany","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:18","title":"Meg akart szökni otthonról, ezért késelte meg szüleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós lisztcsomagokat adtak-vettek a csalók.","shortLead":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós...","id":"20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace55a2d-46c4-41b1-8b1a-868a5e930084","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:17","title":"Drogbárónak hihette magát egy tokaji vállalkozó, közben csak lehúzták 100 millióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43690ec-5da9-4bf4-a02f-54d528a22e76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pont az iráni atomválság kiújulásakor és az ENSZ-közgyűlés őszi üléseinek kezdete előtt.","shortLead":"Pont az iráni atomválság kiújulásakor és az ENSZ-közgyűlés őszi üléseinek kezdete előtt.","id":"20190909_Nagyreszt_leallt_az_izraeli_kulugyminiszterium_mert_elfogyott_a_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43690ec-5da9-4bf4-a02f-54d528a22e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640cc9a-a849-4dae-8fbf-17bb7e8acf89","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Nagyreszt_leallt_az_izraeli_kulugyminiszterium_mert_elfogyott_a_penz","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:50","title":"Leállt az izraeli külügyminisztérium, mert elfogyott a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű adatigényléssel azt is megtudta, hogy jelenleg összesen 7657 ilyen okmány van használatban.\r

\r

","shortLead":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű...","id":"20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792c127c-d2b6-4b5d-b44b-ab29528d938e","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:51","title":"Több ezren kaptak diplomata-útlevelet az Orbán-kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első nyolc hónapjában 510 milliárd forint, az éves terv 51 százaléka lett csupán a hiány.","shortLead":"Az év első nyolc hónapjában 510 milliárd forint, az éves terv 51 százaléka lett csupán a hiány.","id":"20190909_Nagyot_nott_az_allamhaztartasi_hiany_de_igy_is_csak_az_eves_terv_felenel_tart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc31a31-5839-4795-bfa2-120a200b3b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Nagyot_nott_az_allamhaztartasi_hiany_de_igy_is_csak_az_eves_terv_felenel_tart","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:22","title":"Nagyot nőtt az államháztartási hiány, de így is csak az éves terv felénél tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4b1860-c435-4cd8-86ef-02182ca8645c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elítélt szerkesztő szerint nem is vizsgálták, hogy kívülről belenyúlt-e valaki a rendszerbe. ","shortLead":"Az elítélt szerkesztő szerint nem is vizsgálták, hogy kívülről belenyúlt-e valaki a rendszerbe. ","id":"20190909_Meghekkelt_Orbaninterju_az_elitelt_szerkeszto_szerint_csak_kellett_egy_balek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4b1860-c435-4cd8-86ef-02182ca8645c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf36d3b-f466-4004-9d95-4b3949cbe879","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Meghekkelt_Orbaninterju_az_elitelt_szerkeszto_szerint_csak_kellett_egy_balek","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:36","title":"Meghekkelt Orbán-interjú: az elítélt szerkesztő szerint csak \"kellett egy balek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Ha büntetnék valamennyi szexuális irányultságot, amelytől hajtva bűncselekményeket lehet elkövetni, akkor a társadalom túlnyomó részének börtönben lenne a helye.","shortLead":"Ha büntetnék valamennyi szexuális irányultságot, amelytől hajtva bűncselekményeket lehet elkövetni, akkor a társadalom...","id":"20190908_Revesz_Folhaborodas_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed18239-212e-4135-923e-9bfeaeea3384","keywords":null,"link":"/velemeny/20190908_Revesz_Folhaborodas_helyett","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:20","title":"Révész: Fölháborodás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnokot a párizsi Georges Pompidou kórházban kezelik a Le Parisien értesülései szerint.","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnokot a párizsi Georges Pompidou kórházban kezelik a Le Parisien értesülései szerint.","id":"20190909_Michael_Schumacher_titokban_atszallitottak_egy_parizsi_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff14709d-d8ac-4ba3-8c60-d728a6177946","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Michael_Schumacher_titokban_atszallitottak_egy_parizsi_korhazba","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:06","title":"Michael Schumachert titokban átszállították egy párizsi kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]