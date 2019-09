Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormányfő legújabb személyzeti politikájának megfelelően Perényi Zsigmond magasan képzett, több nyelvet beszélő, világlátott szakember. Miután pedig a Fidesz keltetőjében nevelték ki, ezért maximálisan lojális, fegyelmezett katona, aki egyaránt bevethető itthon és a brüsszeli csatákban.","shortLead":"A kormányfő legújabb személyzeti politikájának megfelelően Perényi Zsigmond magasan képzett, több nyelvet beszélő...","id":"20190913_Bemutatjuk_kit_allitott_Orban_Viktor_az_unios_ezermilliardok_szetosztasanak_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d597ef-6447-45d1-ba05-e33a28107a6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_Bemutatjuk_kit_allitott_Orban_Viktor_az_unios_ezermilliardok_szetosztasanak_elere","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:00","title":"Bemutatjuk, kit állított Orbán Viktor az uniós ezermilliárdok szétosztásának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és káros terápiát kidolgozó Joseph Nicolosi könyvét, mint a népszerű katolikus pap.","shortLead":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és...","id":"20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31627417-3273-4189-b096-c166009a5f43","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:26","title":"Most már biztos: Hodász atya a melegek „kigyógyításának” az arca lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be a Harvard Egyetem Kisbolygó-kutató központja. ","shortLead":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be...","id":"20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f3ed2-aaba-4739-9e02-056720439b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:24","title":"Naprendszeren kívülről érkezett üstököst fedezhetett fel egy amatőr csillagász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány családpolitikája pedig \"igazi hungarikum\", amit külföldön is át akarnak venni. ","shortLead":"A kormány családpolitikája pedig \"igazi hungarikum\", amit külföldön is át akarnak venni. ","id":"20190913_Kasler_Szent_Istvan_ota_nem_voltak_olyan_fejlesztesek_a_kulturaban_es_oktatasban_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdd7323-a6f1-457f-86f4-b7249daf6ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Kasler_Szent_Istvan_ota_nem_voltak_olyan_fejlesztesek_a_kulturaban_es_oktatasban_mint_most","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:31","title":"Kásler: Szent István óta nem voltak olyan fejlesztések a kultúrában és oktatásban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2bb670-5127-487d-a3ec-699019a341cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar mellett már a svájci rendőrség is nyomoz az őssejtbank ügyében.","shortLead":"A magyar mellett már a svájci rendőrség is nyomoz az őssejtbank ügyében.","id":"20190913_svajc_nyomozas_cryosave_ossejt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af2bb670-5127-487d-a3ec-699019a341cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc608ea-35ab-4988-b922-2f7451d4af5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_svajc_nyomozas_cryosave_ossejt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:43","title":"Nyomoz a svájci rendőrség egy Magyarországon is köddé vált cég után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cf745-b832-46bb-b97e-9f64e426ff11","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190913_Marabu_FekNyuz_Harapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35cf745-b832-46bb-b97e-9f64e426ff11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb84835f-db7e-4845-9c6a-51fe2f425209","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Marabu_FekNyuz_Harapas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Marabu FékNyúz: Harapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi vesztegetési botrányban.","shortLead":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi...","id":"20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821981f-f9ea-4017-838b-86a6bafed031","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:17","title":"Börtönre ítélték a Született feleségek színésznőjét, mert kenőpénzzel tolta be a lányát egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja, a Magyar Állami Operaház botrányokat kavart Billy Elliot – a Musical című előadása. ","shortLead":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja...","id":"20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2f247b-b8e1-4a89-ac73-f6f30f332d58","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:03","title":"Temeti az Opera a Billy Elliotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]