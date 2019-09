Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amazonas vidékén folyó erdőirtás jelentősen növeli a térség hőmérsékletét, csökkenti páratartalmát és megváltoztatja a víz körforgását – mutatták ki amerikai kutatók.","shortLead":"Az Amazonas vidékén folyó erdőirtás jelentősen növeli a térség hőmérsékletét, csökkenti páratartalmát és megváltoztatja...","id":"20190920_amazonas_medence_homerseklete_erdotuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf2f569-c609-4551-a2f5-22462ce1751c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_amazonas_medence_homerseklete_erdotuz","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:03","title":"Megugrott a hőmérséklet az Amazonas-medencében, és ez mindent borít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","shortLead":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","id":"20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72d102-a847-4c74-bcf7-6da8204d09cd","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:09","title":"Magyar állampolgár lett a menekült lány, akiről film is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedícióra indul a Polarstern német jégtörő hajó a norvégiai Tromsőből péntek este.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedícióra indul a Polarstern német jégtörő hajó...","id":"20190920_A_valaha_volt_legnagyobb_eszakisarkvideki_expedicio_indul_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0851dc-1c08-4be3-a88e-f53ee6c15898","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_A_valaha_volt_legnagyobb_eszakisarkvideki_expedicio_indul_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:52","title":"A valaha volt legnagyobb északi-sarkvidéki expedíció indul pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e12b535-6b7d-4449-8dcc-dc6c29e167a4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Már hetven éve leírták, miért pusztítjuk a Földet, miért mentek bele országok fegyverkezési versenybe, és miért hoznak meg az emberek olyan döntéseket, amelyekkel hosszú távon mindenki rosszul jár. Aztán közgazdászok és pszichológusok elkezdtek összedolgozni, és arra is rájöttek, mi lehet a megoldás.","shortLead":"Már hetven éve leírták, miért pusztítjuk a Földet, miért mentek bele országok fegyverkezési versenybe, és miért hoznak...","id":"20190920_nash_egyensuly_jatekelmelet_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e12b535-6b7d-4449-8dcc-dc6c29e167a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435099f6-91fa-49ff-ac7a-70355949173c","keywords":null,"link":"/360/20190920_nash_egyensuly_jatekelmelet_","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:00","title":"Egy képlet, amely megmutatja, miért viselkednek annyira rettenetesen bután az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadja el a választási bizottság döntését, akik szerint a miniszter nem sértett törvényt, amikor Tarlós és Orbán megállapodásáról beszélt. ","shortLead":"Nem fogadja el a választási bizottság döntését, akik szerint a miniszter nem sértett törvényt, amikor Tarlós és Orbán...","id":"20190921_A_Kurian_menne_neki_Gulyas_Gergelynek_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1951101-401f-46d1-bd14-82f0a73b1d26","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_A_Kurian_menne_neki_Gulyas_Gergelynek_Karacsony","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:05","title":"A Kúrián menne neki Gulyás Gergelynek Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autó és motoros ütközött, félpályás útlezárás van a székesfehérvári szakaszon. ","shortLead":"Autó és motoros ütközött, félpályás útlezárás van a székesfehérvári szakaszon. ","id":"20190920_Ha_meg_menne_a_Balatonra_akkor_figyeljen_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fa79aa-e43a-450c-acd5-4045ed8e042f","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Ha_meg_menne_a_Balatonra_akkor_figyeljen_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:50","title":"Ha még menne a Balatonra, legyen óvatos az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 310 ezer család kapott támogatást.","shortLead":"Már 310 ezer család kapott támogatást.","id":"20190920_otthon_melege_program_tavfutes_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f6a8f1-ca94-43ab-8bb4-e029afdc69ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_otthon_melege_program_tavfutes_palyazat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:54","title":"Otthon melege: jövő héttől lehet pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2017 óta húzódik a jegybanki alapítványok Váci úti gigaberuházása, most külföldi partnert keresnek hozzá. Az alapítványok 21 milliárdot vettek ki a projektért felelős cégükből.","shortLead":"2017 óta húzódik a jegybanki alapítványok Váci úti gigaberuházása, most külföldi partnert keresnek hozzá...","id":"20190919_pada_mnb_alapitvany_vaci_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe924e5-6459-4fa7-87b7-829a2900cb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_pada_mnb_alapitvany_vaci_ut","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:30","title":"Budapesti gigaépítkezéshez tárgyalnak külföldi partnerrel a jegybanki alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]