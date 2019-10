Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","shortLead":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","id":"20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8058a119-4b18-44bc-bc55-264623185b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","timestamp":"2019. október. 01. 11:57","title":"Az ellenzéki szövetség azt kéri a mohácsi MSZP-s jelölttől, hogy lépjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább pusztítanak a tüzek az Amazonas esőerdeiben, egy csoport természetvédő pedig úgy döntött, hogy kiveszi a részét a lángok megfékezéséből.","shortLead":"Tovább pusztítanak a tüzek az Amazonas esőerdeiben, egy csoport természetvédő pedig úgy döntött, hogy kiveszi a részét...","id":"20190930_Amazonia_Onkentes_tuzoltok_oltjak_a_tuzet_a_brazil_esoerdokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd33c56-2c3c-4c60-8b2e-925fbdb72385","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Amazonia_Onkentes_tuzoltok_oltjak_a_tuzet_a_brazil_esoerdokben","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:11","title":"A kezdetleges felszerelés sem riasztja el ezeket az embereket az amazóniai erdőtüzektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4679ae93-cd09-416d-88c6-e43947a9c41d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi polgármester-jelöltjéhez, Bánhidi Balázshoz köthető? Hogyan írhatja elő az iskola, hogy még a 8 éves gyerekek is ezért egy kilométert gyalogoljanak, miközben az intézmény mellett ott van a rendelkezésre álló sportcentrum? - ezekből a kérdésekből kerekedett a békés zsákfalu lakóit elkeserítő politikai perpatvar. Egyik oldalon a település civil vezetése, másik oldalon pedig az idén ringbe szállt fideszes jelölt, akinek \"megálmodott\" létesítményét mindjárt országgyűlési képviselők ajnározzák, hiszen itt épül majd földalatti sportlőtér is a hazafias neveléshez.","shortLead":"Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi...","id":"20191001_csomor_iskola_judo_fidesz_banhidi_sportcsarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4679ae93-cd09-416d-88c6-e43947a9c41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ce1701-e670-4853-81f4-90716973541c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_csomor_iskola_judo_fidesz_banhidi_sportcsarnok","timestamp":"2019. október. 01. 14:15","title":"\"Megkérdőjelezik, hogy a gyerekemet féltem\" - iskolásokon csattan a választási harc Csömörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump és a Fox News volt a téma.","shortLead":"Donald Trump és a Fox News volt a téma.","id":"20190930_Robert_de_Niro_nem_birta_magaban_tartani_a_karomkodasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10c885-c5c6-4ed2-9713-63b3730ad7da","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Robert_de_Niro_nem_birta_magaban_tartani_a_karomkodasokat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:02","title":"Robert de Niro nem bírta magában tartani a káromkodásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","shortLead":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","id":"20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6943a-9841-457e-b409-030744de0e76","keywords":null,"link":"/elet/20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:25","title":"A francia Pókember most egy 38 emeletes épületet mászott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","shortLead":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","id":"20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf78ace0-7cea-49f3-8957-c29803659c79","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:09","title":"Nevet váltott Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2e1d07-a415-4e85-b053-7f8178078104","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijevben járt Tom Cruise, hogy forgatási helyszíneket találjon új filmjének, és az egykori komikus-színész államelnökkel is találkozott.\r

\r

","shortLead":"Kijevben járt Tom Cruise, hogy forgatási helyszíneket találjon új filmjének, és az egykori komikus-színész...","id":"20191001_Tom_Cruise_az_ukranoknak_promozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2e1d07-a415-4e85-b053-7f8178078104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fce0f-68e1-4968-9157-8ea3f11ff263","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Tom_Cruise_az_ukranoknak_promozik","timestamp":"2019. október. 01. 10:29","title":"Tom Cruise az ukránoknak promózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan mutatók alapján határozta meg a szegénységet, amelyekkel már most jól áll a kormány. A szegények sok olyan problémáját viszont, amelyekre évek óta hiába várják a megoldást, még csak meg sem említette.","shortLead":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan...","id":"20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d18c5b-a818-4a47-8928-b02cd40a18ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:00","title":"Úgy ígérte meg Orbán a szegénység megszüntetését, hogy csakis igaza lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]