[{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták. Az új időpont: november 13.","shortLead":"Azért, mert nem született megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról, mert a kormány azt megakadályozta - írták...","id":"20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35272445-56e9-4956-9341-52b15749a997","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_kozszolgalati_dolgozo_sztrajk","timestamp":"2019. október. 08. 21:18","title":"Későbbre halasztják a közszolgálati sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","shortLead":"Sok ezer dollár is múlhat azon, hogy néz ki egy étlap.","id":"201940_kulonleges_fogasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b43f1c-31ae-4441-81be-dac26276a586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e49635-0772-4a06-8f17-c7891db71a3e","keywords":null,"link":"/360/201940_kulonleges_fogasok","timestamp":"2019. október. 08. 16:05","title":"Mérnöki pontossággal veszik rá költekezésre az éttermek vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt megpróbálunk beszerezni. De ez nem elég: a vállalatok mögötti emberekre is oda kell figyelnünk.","shortLead":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt...","id":"bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4ea2bb-be37-45f4-a964-624b06442a3d","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","timestamp":"2019. október. 10. 11:30","title":"Elkerülhető kockázatok: mire jó a vállalati partnerkontroll?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd önkormányzatot. Donald Trumpnak egy nappal a bejelentése után leeshetett, hogy nem volt szerencsés lépés magára hagyni a szövetségest","shortLead":"Az USA csapatkivonása után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd...","id":"20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3195d605-5d3a-4ad5-b427-2ee4b8a7d8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Trump_arulasa_utan_vedekezesre_keszulnek_a_sziriai_kurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:55","title":"Trump tálcán kínálta fel a kurdokat Erdogannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7fc965-fb13-4261-a01f-bc686affc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrség most fejezte be az ügy vizsgálatát.","shortLead":"Rendőrség most fejezte be az ügy vizsgálatát.","id":"20191009_Megszurta_elettarsat_egy_ferfi_egy_disznovagason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7fc965-fb13-4261-a01f-bc686affc84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b3430-c46b-4a4c-8283-404121f5108c","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Megszurta_elettarsat_egy_ferfi_egy_disznovagason","timestamp":"2019. október. 09. 09:40","title":"Megszúrta élettársát egy férfi egy disznóvágáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az amerikai elnök gyakori használója a Twitternek, az még tőle is szokatlan, amit október első napjain művelt.","shortLead":"Bár az amerikai elnök gyakori használója a Twitternek, az még tőle is szokatlan, amit október első napjain művelt.","id":"20191009_donald_trump_twitter_aktivitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf5b2b-0a1e-4af0-9878-33417f89a4a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_donald_trump_twitter_aktivitas","timestamp":"2019. október. 09. 16:03","title":"Trump rákapcsolt, ég a keze alatt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan ez az állítás. Hogyan tudja egy kis testület irányítani a forintárfolyamot, és egyáltalán, mi történik, amikor ők eldöntik, mi legyen a kamatokkal?","shortLead":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan...","id":"20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cde4f9-2821-49c2-a274-afbf78e80706","keywords":null,"link":"/360/20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"Így mozgatja kilenc ember a forint árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kampányban szabad hazudni, megjelent a HVG idei középiskolai rangsora, Putyin fotóalbummal jelentkezett. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Kampányban szabad hazudni, megjelent a HVG idei középiskolai rangsora, Putyin fotóalbummal jelentkezett. Ez a hvg360...","id":"20191008_Radar_360_Orban_belehuzott_karikaturan_a_Borkaibotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486373a5-8cab-411e-8a48-f46f6a1f66a0","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360_Orban_belehuzott_karikaturan_a_Borkaibotrany","timestamp":"2019. október. 08. 17:30","title":"Radar 360: Orbán belehúzott, karikatúrán a Borkai-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]