[{"available":true,"c_guid":"937da082-1274-4794-a899-4065ec1a4009","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A vezetők jó esetben olyan emberek, akik személyiségükön keresztül képesek másokat ösztönözni. Noha különböző vezetési stílusokat mutatnak, mindannyian remélik, hogy ugyanazt érik el: motiválják a csapatot. Szinte magától értetődő, hogy egy jó vezetőnek tehetségesnek és ügyesnek kell lennie, azonban vannak olyan szükséges tulajdonságok is, melyekre nem igazán gondolnánk elsőre. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A vezetők jó esetben olyan emberek, akik személyiségükön keresztül képesek másokat ösztönözni. Noha különböző vezetési...","id":"20191106_Introvertaltsag_bizonytalansag__A_kivalo_vezetok_10_meglepo_tulajdonsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937da082-1274-4794-a899-4065ec1a4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69d1c2b-3e0f-494e-9441-eefd39837042","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_Introvertaltsag_bizonytalansag__A_kivalo_vezetok_10_meglepo_tulajdonsaga","timestamp":"2019. november. 06. 15:00","title":"Introvertáltság, bizonytalanság – A kiváló vezetők 10 meglepő tulajdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyáron a jelöltté válását próbálták megakadályozni, októberi választási győzelme óta a követeléseikkel próbálják maguk alá gyűrni Ferencváros új, független polgármesterét az ellenzék képviselő-testületbe jutott pártjai. Baranyi Krisztina az egyik legkomolyabb csörtére éppen egykori, előválasztáson legyőzött momentumos riválisával, Jancsó Andreával kényszerül. ","shortLead":"Nyáron a jelöltté válását próbálták megakadályozni, októberi választási győzelme óta a követeléseikkel próbálják maguk...","id":"20191107_baranyi_krisztina_ferencvaros_mszp_jancso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a08364-8579-4438-8baf-5b44fef6799c","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_baranyi_krisztina_ferencvaros_mszp_jancso","timestamp":"2019. november. 07. 11:40","title":"Támogatói benyújtották a számlát Baranyi Krisztinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","shortLead":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","id":"20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a01439-a08d-4701-a4ca-6174afeeb915","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2019. november. 07. 12:08","title":"Hatmilliárdért építhet iskolát Mészáros gyerekeinek cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi kormány számára a közösségi médium több ezer, a rijádi rezsimet bíráló felhasználójáról.","shortLead":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi...","id":"20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e4f80d-c0ea-4e11-96ce-21f33228f86c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","timestamp":"2019. november. 07. 06:57","title":"A szaúdiaknak kémkedhetett a Twitter két alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint annak a kormánynak a nevében beszél a miniszter, amelyik orosz ügynököket engedett be az országba.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint annak a kormánynak a nevében beszél a miniszter, amelyik orosz ügynököket engedett be...","id":"20191107_FeketeGyor_visszaszolt_Gulyasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f07dd-ab9b-4a0e-aaa4-a82713501607","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_FeketeGyor_visszaszolt_Gulyasnak","timestamp":"2019. november. 07. 20:38","title":"Fekete-Győr keményen visszaszólt Gulyásnak az ügynöközésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","shortLead":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","id":"20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cc6d3d-c62b-4785-bb83-2e88734b67e6","keywords":null,"link":"/elet/20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","timestamp":"2019. november. 06. 14:47","title":"A 23 éves Timothée Chalamet-t kifárasztotta a sztárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","shortLead":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","id":"20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b7322b-18e7-42b6-a5a1-08207fe60dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","timestamp":"2019. november. 08. 10:35","title":"Még nem is kapható szabadidőautóval ment rekordot az Audi a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266e417f-b252-4064-bc91-ff089434105a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül már a második embert fertőzte meg egy olyan parazita, ami eddig csak a szarvasmarhák szemét támadta meg.","shortLead":"Rövid időn belül már a második embert fertőzte meg egy olyan parazita, ami eddig csak a szarvasmarhák szemét támadta...","id":"20191107_parazita_nagy_legelolegy_fonalfereg_fertozes_szembetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=266e417f-b252-4064-bc91-ff089434105a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172064ea-837d-4c70-a171-dcd065d56871","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_parazita_nagy_legelolegy_fonalfereg_fertozes_szembetegseg","timestamp":"2019. november. 07. 19:03","title":"Négy lárvát találtak a nő szemében, az orvosok a paraziták elterjedésétől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]