[{"available":true,"c_guid":"66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai Rum-sziget gímszarvasait tanulmányozó nemzetközi csoport.","shortLead":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai...","id":"20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa80410-1df8-4664-a1ed-bfce956addd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","timestamp":"2019. november. 10. 18:03","title":"Sikerült tetten érni az evolúciót: a vadállatok kitaláltak valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettes munkáját.\r

","shortLead":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és...","id":"20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f25d1c-9d1b-4ecf-99af-9b7ab8bc1ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","timestamp":"2019. november. 10. 13:18","title":"Belép a DK-ba és Karácsony helyettesét segíti Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","shortLead":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","id":"201945_tizezer_lepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a02cd98-ef38-4942-9112-1784c8e5d145","keywords":null,"link":"/360/201945_tizezer_lepes","timestamp":"2019. november. 10. 14:00","title":"Ha elég sokat sétál, összeszedheti a múzeumi belépő árát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd8db2a-b824-4096-beb7-9ebe0318b09a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóban beszélgetés műfaját emelte új szintre a kormányinfókhoz szokott fideszes politikus.","shortLead":"Az autóban beszélgetés műfaját emelte új szintre a kormányinfókhoz szokott fideszes politikus.","id":"20191111_Lazar_Janos_Engem_rendszeresen_leparasztoznak_de_hizelgesnek_veszem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd8db2a-b824-4096-beb7-9ebe0318b09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d9a504-d3e1-4a4b-9321-43ae5486ba14","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Lazar_Janos_Engem_rendszeresen_leparasztoznak_de_hizelgesnek_veszem","timestamp":"2019. november. 11. 09:42","title":"Lázár János: Engem rendszeresen leparasztoznak, de hízelgésnek veszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e259f5-b0cc-4fd8-a586-e0d4acefb6bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Törökországgal szemben.","shortLead":"Az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Törökországgal szemben.","id":"20191110_A_NATOban_nincs_helyuk_orosz_fegyverrendszereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e259f5-b0cc-4fd8-a586-e0d4acefb6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb15405-444d-4622-ba5f-1cdd8d5cf3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_A_NATOban_nincs_helyuk_orosz_fegyverrendszereknek","timestamp":"2019. november. 10. 22:05","title":"Amerikai üzenet a törököknek: \"A NATO-ban nincs helyük orosz fegyverrendszereknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette vasárnap lemondását a bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is felszólította: távozzon az államfői posztról.\r

","shortLead":"Bejelentette vasárnap lemondását a bolíviai elnök nem sokkal azt követően, hogy a rendőrség és a hadsereg is...","id":"20191110_evo_morales_bolivia_elnok_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b4bad-7749-42c6-8a98-bb036168bc41","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_bolivia_elnok_lemondas","timestamp":"2019. november. 10. 22:47","title":"Lemondott Evo Morales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","shortLead":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","id":"20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a117078-d102-4004-b72b-41d60fb9272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","timestamp":"2019. november. 09. 19:33","title":"Hétvégén senki nem segíti az egyedül élő mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel városban is küzdenek a téli szmoggal.","shortLead":"A lengyel városban is küzdenek a téli szmoggal.","id":"20191110_Dronokat_vetnek_be_Krakkoban_a_szemetegeto_lakosok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed33101-1295-4c0c-b889-f0a8e6100506","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Dronokat_vetnek_be_Krakkoban_a_szemetegeto_lakosok_ellen","timestamp":"2019. november. 10. 18:31","title":"Drónokat vetnek be Krakkóban a szemetet égető lakosok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]