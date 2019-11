Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fd8db2a-b824-4096-beb7-9ebe0318b09a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóban beszélgetés műfaját emelte új szintre a kormányinfókhoz szokott fideszes politikus.","shortLead":"Az autóban beszélgetés műfaját emelte új szintre a kormányinfókhoz szokott fideszes politikus.","id":"20191111_Lazar_Janos_Engem_rendszeresen_leparasztoznak_de_hizelgesnek_veszem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd8db2a-b824-4096-beb7-9ebe0318b09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d9a504-d3e1-4a4b-9321-43ae5486ba14","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Lazar_Janos_Engem_rendszeresen_leparasztoznak_de_hizelgesnek_veszem","timestamp":"2019. november. 11. 09:42","title":"Lázár János: Engem rendszeresen leparasztoznak, de hízelgésnek veszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aa179d-518b-4966-85c9-5e5792debb36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik-e a magyar iskolákban jövő szeptembertől az óvoda és iskola közötti előkészítő évfolyamokat? Ha igen, akkor kik és mi alapján járnának oda? Kik és mi alapján foglalkoznának velük? Összefügg-e a bevezetés az iskolaérettségi protokoll változásaival? Tíz hónappal a következő tanév kezdete előtt egyikre sincs válasz, a minisztérium hallgat és a kormányra mutogat. ","shortLead":"Bevezetik-e a magyar iskolákban jövő szeptembertől az óvoda és iskola közötti előkészítő évfolyamokat? Ha igen, akkor...","id":"20191111_kilenc_evfolyam_nulladik_evfolyam_iskola_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97aa179d-518b-4966-85c9-5e5792debb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37b35dd-b696-40d1-b76f-fd7653e86411","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kilenc_evfolyam_nulladik_evfolyam_iskola_kormany","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"Kilenc évfolyamos iskola: szorít az idő, még sincs válasz a kérdésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","id":"20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f090467-5a24-4a77-ab20-a76f647a0c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","timestamp":"2019. november. 11. 11:21","title":"A Porsche megmutatta a 650 lóerős új 911 Turbo S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8b9e32-2b81-4be7-8512-d329600c6ae2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nagy kérdés az, a szankcióktól fojtogatott ország kinek lesz képes eladni a most felfedezett lelőhelyen kitermelt nyersanyagot.","shortLead":"A nagy kérdés az, a szankcióktól fojtogatott ország kinek lesz képes eladni a most felfedezett lelőhelyen kitermelt...","id":"20191111_iran_olajmezo_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b8b9e32-2b81-4be7-8512-d329600c6ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3fdc3e-f83d-4b63-99aa-3d8dd510b9b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_iran_olajmezo_embargo","timestamp":"2019. november. 11. 16:51","title":"Új helyzetet teremt az olajpiacon az új iráni olajmező?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol a telefon hátlapi kamerája.","shortLead":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol...","id":"20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096485b-2b1d-4d08-8f1a-c806f17ef817","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","timestamp":"2019. november. 12. 14:33","title":"iPhone-t használ? Vigyázzon, bekapcsolhat a kamera, ha a Facebookot használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb kínai akciós vásárlónapon, a Szinglik Napján. Hiába a kínai-amerikai vámháború, az amerikai termékek népszerűsége töretlen.","shortLead":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb...","id":"20191111_szinglik_napja_alibaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d69022c-b9c4-45a9-8342-9ebb393c947d","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_szinglik_napja_alibaba","timestamp":"2019. november. 11. 11:45","title":" Egy nap alatt 9200 milliárd forintot költöttek a kínaiak az Alibabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8a9f1-d688-4349-a74f-bdc3c83e9ade","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"20-30 ezer forint mehet el a semmire, figyelmeztetnek a szakértők, miután egyre gyakrabban tűnnek fel magukat gázkazán-szakembernek kiadó kókler szerelők, karbantartók.\r

\r

","shortLead":"20-30 ezer forint mehet el a semmire, figyelmeztetnek a szakértők, miután egyre gyakrabban tűnnek fel magukat...","id":"20191111_A_gondatlansag_es_penzszuke_mellett_a_kontarokkal_bovul_a_gazkeszulekekre_leselkedo_veszelyek_sora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e8a9f1-d688-4349-a74f-bdc3c83e9ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68467ce-afc2-426d-85cd-bcc8e814367a","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_gondatlansag_es_penzszuke_mellett_a_kontarokkal_bovul_a_gazkeszulekekre_leselkedo_veszelyek_sora","timestamp":"2019. november. 11. 09:49","title":"A gondatlanság és pénzszűke mellett a kontárokkal bővül a gázkészülékekre leselkedő veszélyek sora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszter úgy véli, növekvő migrációs nyomásra kell számítani a következő hónapokban.","shortLead":"A miniszter úgy véli, növekvő migrációs nyomásra kell számítani a következő hónapokban.","id":"20191111_szijjarto_peter_iszlam_allam_torokorszag_sziria_migracios_nyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcc82b9-b624-4974-a4bf-53500f8ba188","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_szijjarto_peter_iszlam_allam_torokorszag_sziria_migracios_nyomas","timestamp":"2019. november. 11. 15:07","title":"Szijjártó szerint az ISIS taktikát váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]