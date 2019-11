Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra utalt az állam. Ráadásul több pénzt is hívtak le, mint ahány rászorulót valójában segítettek, a beosztottakat bírták rá a hamis naplók megírására.

Akkor került nyilvánosságra a visszaélések sora, amikor öt évvel ezelőtt disznóólban húztak meg magukat a hajléktalanok, miután bezárták a helyi hajléktalanszállót. A szociális ellátásokat működtető kistérségi társulás központja zárta be a menedéket, arra hivatkoztak, hogy a tiszti főorvos nem találta kielégítőnek a körülményeket. De ekkor már kiderült, hogy a központnak új igazgatója van, mert a korábbi vezetőt elbocsátották, vélhetően azért, mert az Állami Számvevőszék, és egy belső vizsgálat is hajmeresztő ügyeket tárt fel.

Az ÁSZ-vizsgálat szerint jóval több gondozott után hívtak le normatívát, mint ahányat valójában támogattak. A belső vizsgálat során derült ki az, hogy a vezető egyszerre hagyott jóvá kifizetéseket, és kezelte is a pénztárat, magyarul levett a számláról tetszőleges összegeket, és azt is, hogy a számlák között találtak piros ridikülre kiállított harmincezer forintos tételt, de vettek okostelefonokat, gofrisütőt is. Az egyik hajléktalan, aki öt évvel ezelőtt a disznóólban húzta meg magát, azt mondta, hogy még plazmatévéket is kerestek rajtuk.

A társulási központot vezető törökszentmiklósi önkormányzatot kötelezte az ÁSZ a jogosulatlanul igényelt 80 millió forint visszafizetésére még 2014-ben, erre kaptak támogatást a Belügyminisztériumtól. Az önkormányzat még 2014 júliusában feljelentést is tett. Aztán később egy újabb időszakra jogosulatlanul lehívott összeget is követelt az Államkincstár, ezt már az önkormányzatnak kellett önerőből kifizetnie.

Annyit a központ még 2014 tavaszán kinevezett új igazgatója elárult a szoljon.hu munkatársának, hogy negyven-ötven fedél nélkül élő számára igényelt ellátást a korábbi vezető, holott az egy Törökszentmiklós nagyságú városban nem éppen életszerű, és hogy gyakorlatilag munkásszállóként funkcionált az. Vélhetően a valótlannak tűnő viszonyok felszámolásának estek áldozatul a „valódi hajléktalanok”, akik aztán kénytelenek voltak a disznóólban meghúzni magukat.

Nem volt elég a szociális központ, még egy alapítványt is bevetettek

Még egy csavar a történetben az is, hogy a szociális célú kistérségi társulás feladataihoz hasonló profilú alapítványt is létrehozott a volt igazgató, a nyomozás itt is hasonló visszaéléseket fedezett fel. Az „Összefogás az idősekért” Alapítvány 2011-13-ban szintén meghamisíthatta a gondozottak nyilvántartását, így több normatívát igényeltek, hasonlóan a kistérségi intézményhez.

Az alkalmazottakat is csőbe húzhatták, a szociális munkások, gondozók elmondásuk szerint sokszor azt sem tudták, hogy a társulás vagy az alapítvány utalja a fizetésüket, már amennyiben utalta, mert az utolsó időszakban többük havi bérük bennragadt. Arról nem is beszélve, hogy a térségben élő idősekről aztán még ki sem derült, hogy valójában rászorultak voltak-e arra az ellátásra, amire ugyan felvették a pénzt, de abból piros ridikült vásároltak. Az ügyben most hatan vádlottak, a vezető és munkatársai, a Szolnoki Járásbíróságon folyik a per, a múlt héten már a hetedik tárgyaláson voltak túl, erről a torokszentmiklos.hu számolt be. A portál egy korábbi beszámolójából pedig az derül ki, hogy az eljáró hatóságok nem verték nagy dobra az ügyet, ugyanis külön megkeresésre árulták el az idén októberben, hogy már tavaly májusban vádat emeltek az ügyben, és több tárgyalást is tartottak már.

Az ötvenmilliót kifizette az állam

A kistérségi társulás vezetőjeként kilencmillió forintot tüntethetett el az igazgató, ebből kétmilliót egyszerűen elkölthetett, hárommilliót pedig elautókázott, ezért az igazgatót hűtlen kezeléssel, sikkasztással vádolja az ügyészség. Az alapítvány hasonló módszerekkel elsíbolt pénzei miatt, költségvetési csalással, magánokirat-hamisítással, hamis tanúzásra való felbujtással is vádolják a szociális szolgáltatási központ vezetőjét. Az alapítvány és a kistérségi társulási központ is Törökszentmiklós környéki településeken végzett szolgáltatást, Kengyelen, Tiszatenyőn, Tiszagyendán, Tiszapüspökiben nyújtottak (volna) időseknek támogatást. A kistérségi társulásban jogosulatlanul lehívott, ezért visszafizetésre kötelezett önkormányzatok a Belügyminisztériumtól támogatást kaptak erre a célra, ám az „Összefogás az idősekért” Alapítvány felszámolása éppen egy hete emelkedett jogerőre úgy, hogy adós maradt a szervezet.

A kistérségi társulásnak kötelezettsége lett volna tevékenységével elszámolni a tagönkormányzatok felé, úgy tudjuk, hogy ezt a társulási vezető nem tette meg, de maguk a polgármesterek sem szorgalmazták, ahogy a társulást vezető akkori törökszentmiklósi fideszes polgármester sem. Juhász Enikő szerint, amint ő tudomást szerzett a gyanús ügyletekről, megtette a szükséges lépéseket, ahogy írtuk, 2014 nyarán feljelentést tettek a rendőrségen ismeretlen tettes ellen.

