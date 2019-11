Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A személyiségünkhöz, képességeinkhez, vágyainkhoz, világlátásunkhoz passzoló munkahely megtalálása nem csak az optimista szakemberek délibábos víziója. Két coach segítségével elmondjuk azt is, hogyan érdemes csinálni. ","shortLead":"A személyiségünkhöz, képességeinkhez, vágyainkhoz, világlátásunkhoz passzoló munkahely megtalálása nem csak...","id":"20191117_tokeletes_munkahely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd788eb5-c26b-4b99-a98e-e8a3093b7973","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191117_tokeletes_munkahely","timestamp":"2019. november. 17. 19:15","title":"Létezik-e tökéletes munkahely? És ha igen, hogyan ismerjük fel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel nem volt teljesen beszámítható, nyolc év helyett hat év börtönt kapott. ","shortLead":"Mivel nem volt teljesen beszámítható, nyolc év helyett hat év börtönt kapott. ","id":"20191118_szexualis_tamado_Zuglo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd05d5a-2c03-4204-ba52-190eadd9b687","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_szexualis_tamado_Zuglo","timestamp":"2019. november. 18. 09:16","title":"Enyhítették a férfi büntetését, aki éjszaka, meztelenül támadt nőkre Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak. ","shortLead":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják...","id":"20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc64017-330a-43c6-a742-6b357da2c355","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2019. november. 18. 12:36","title":"Nem vették tárgysorozatba a törököket elítélő határozatot a parlament külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e2830a-0642-4e77-9d1c-e18e99a6a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotikában utazó ABB vállalat a texasi Houstonban található Texas Medical Center (TMC) kampuszán felépített egészségügyi kutatóközpontjában mutatja meg a világnak a sétáló robotszemélyzetet, amely világszerte sok helyen, különösen a szakemberhiánnyal küzdő intézményekben jöhet jól.","shortLead":"A robotikában utazó ABB vállalat a texasi Houstonban található Texas Medical Center (TMC) kampuszán felépített...","id":"20191118_abb_yumi_korhazi_robot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e2830a-0642-4e77-9d1c-e18e99a6a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ee817-4870-45e8-a02d-5e994a038725","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_abb_yumi_korhazi_robot","timestamp":"2019. november. 18. 00:03","title":"Sokat enyhítene az ápolóhiányon, ha ilyen robotot vetnének be a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl sokat fogyaszt a lakosság a különféle fájdalomcsillapítókból, vélik a gyógyszerhatóság szakemberei, ezért korlátozzák bizonyos gyógyszerek hozzáférhetőségét.","shortLead":"Túl sokat fogyaszt a lakosság a különféle fájdalomcsillapítókból, vélik a gyógyszerhatóság szakemberei, ezért...","id":"20191118_venykoteles_fajdalomcsillapito_ibuprofen_tartalmu_gyogyszer_receptkoteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c365c20a-6a24-40d4-9f89-236b8ece1897","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_venykoteles_fajdalomcsillapito_ibuprofen_tartalmu_gyogyszer_receptkoteles","timestamp":"2019. november. 18. 17:03","title":"Készüljön, vénykötelessé válik több fájdalomcsillapító Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan leszögezte, hogy nem áll érdekében több olyan találkozót tartani Washingtonnal, amely semmiféle haszonnal nem jár számára.","shortLead":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan...","id":"20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5952157b-a7e4-486a-8e1f-a9f1220c7eb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","timestamp":"2019. november. 18. 13:27","title":"Hiába pedzegette Trump a Twitteren az újabb találkozót, Kim Dzsong Un nem akar újabb csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne szereplő vállalatok eredménye látványosan nőtt, a legnagyobb ugrásokat azonban a magyar gazdaságon kívül álló okok magyarázzák.","shortLead":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne...","id":"20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539ff8b6-c62c-44d6-a634-2f618a01ec59","keywords":null,"link":"/360/20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","timestamp":"2019. november. 18. 19:01","title":"Top 500: A nagyság kevés, adót optimalizálni tudni kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad1ccc-97ae-4854-bf9c-7cfe4eec689a","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette kétszer is a brutális, 20-szoros Ironmant. Szinte már csak önmagát kell legyőznie, és önmagából is merít erőt – szó szerint is, hiszen a szükséges anyagi feltételeket is magának kell előteremtenie, mivel állami vagy szövetségi támogatást nem kap.","shortLead":"Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette...","id":"20191117_Szonyi_Ferenc_Nehany_haz_arat_elherdaltam_erre_a_jatekra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad1ccc-97ae-4854-bf9c-7cfe4eec689a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e229eb2f-2d8f-4771-9072-4f6cc2b53803","keywords":null,"link":"/elet/20191117_Szonyi_Ferenc_Nehany_haz_arat_elherdaltam_erre_a_jatekra","timestamp":"2019. november. 17. 20:00","title":"Szőnyi Ferenc: Néhány ház árát elherdáltam erre a játékra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]