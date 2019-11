Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég körültekintő, veszélyes kártevőket engedhet be a telefonjára.","shortLead":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég...","id":"20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59428e92-8e79-4846-97f3-3b12a71c4507","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","timestamp":"2019. november. 27. 08:03","title":"Szokta nyilvános helyen tölteni a telefonját? Lehet, hogy nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyakunkon a minden korábbinál szigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási norma, amelynek csak villanyosítással tudnak megfelelni a gyártók. Ki jobban, ki kevésbé teszi elektromossá autóit, ez pedig különböző előnyökkel és hátrányokkal járhat.","shortLead":"Nyakunkon a minden korábbinál szigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási norma, amelynek csak villanyosítással tudnak...","id":"20191125_hibrid_1x1_elonyei_technologia_tortenete_tipusai_mild_plugin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537b7071-35bc-4578-9e7f-c4326933b0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_hibrid_1x1_elonyei_technologia_tortenete_tipusai_mild_plugin","timestamp":"2019. november. 25. 12:00","title":"Hibrid 1x1? Mitől és mennyire hibrid egy autó? Melyik típusnak mi az előnye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","shortLead":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","id":"20191125_xerox_hp_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4cbf74-27a2-4a2c-937f-ad406ecdb83c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_xerox_hp_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 25. 16:32","title":"A kis hal megenné a nagy halat: 10 ezer milliárd forintos üzletet ütnének nyélbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson belül elérhető, magyar fejlesztésű szolgáltatás segítségével – adta hírül a Mastercard.","shortLead":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson...","id":"20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d92ef1d-34cf-4d91-acb0-09e223ff68c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","timestamp":"2019. november. 25. 11:03","title":"Ma bekapcsolták a Viber új funkcióját, csak magyarok használhatják a pénzküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Remegnek a jóléti állam alapjai: annak a Hollandiának a nyugdíjrendszerét nevezte az idén a legkiválóbbnak az ezzel foglalkozó Mercer, amely a negatív kamatok és az elöregedés miatt oly nagy bajba került, hogy figyelmeztetni kellett a nyugdíjasokat: lehet, hogy ezentúl kevesebbet kapnak. Korábban ilyesmi elképzelhetetlennek számított Hollandiában. Mi történt?","shortLead":"Remegnek a jóléti állam alapjai: annak a Hollandiának a nyugdíjrendszerét nevezte az idén a legkiválóbbnak az ezzel...","id":"20191126_nyugdijpenztar_kamat_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eaa7c6-b247-4d3f-9537-10066ebbb6fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_nyugdijpenztar_kamat_nyugdij","timestamp":"2019. november. 26. 07:20","title":"Túl sok pénz került elő, amivel nem számoltak a nyugdíjpénztárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba0dea8-150e-4844-bbe2-d1bbf8b97c6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szemtelenül fiatal, csupán 24 éves Tash Sultana legutóbbi turnéja során Bécsig jutott csak el, ott azonban a hatalmas érdeklődésre való tekintettel azonnal duplázott is. A magyar rajongóknak viszont ezúttal nem kell külföldre utazniuk korunk egyik legőszintébb és legszerethetőbb énekes-dalszerzőjének koncertjéért – az ausztrál csodalány és zenekara szeptember 7-én a Budapest Parkban adja karrierjének első magyarországi koncertjét.","shortLead":"A szemtelenül fiatal, csupán 24 éves Tash Sultana legutóbbi turnéja során Bécsig jutott csak el, ott azonban a hatalmas...","id":"20191125_Eloszor_koncertezik_Magyarorszagon_Tash_Sultana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cba0dea8-150e-4844-bbe2-d1bbf8b97c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1680b4be-ea86-40fa-aac9-7dea5a89eb09","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Eloszor_koncertezik_Magyarorszagon_Tash_Sultana","timestamp":"2019. november. 25. 09:03","title":"Először koncertezik Magyarországon Tash Sultana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött nő berohant érte.","shortLead":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött...","id":"20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa60b97-e6e9-4db9-9b65-5960aa71d42e","keywords":null,"link":"/elet/20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","timestamp":"2019. november. 26. 10:20","title":"Elpusztult a koala, amelyet egy blúzba csavarva mentettek ki az égő erdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 10 ezer ember keresnek meg mintegy 510 településen.","shortLead":"Több mint 10 ezer ember keresnek meg mintegy 510 településen.","id":"20191125_ksh_egeszseg_felmeres_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354b85d0-4a45-41c4-808b-fc842a638383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_ksh_egeszseg_felmeres_magyarok","timestamp":"2019. november. 25. 20:35","title":"Megint megnézik, mennyire egészségesek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]