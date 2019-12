Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor az illető születési dátumát.","shortLead":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor...","id":"20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51f1857-d9c0-44c2-a59e-b99fe8a9ea2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","timestamp":"2019. december. 05. 10:03","title":"Törölheti a túl fiatal felhasználókat az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai milliárdos eddig 59 millió dollárt költött a kampányára.","shortLead":"Az amerikai milliárdos eddig 59 millió dollárt költött a kampányára.","id":"20191206_Bloomberg_nem_akarja_bevasarolni_magat_a_Feher_Hazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23442ce6-5b53-42a4-aa80-1e194cede082","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Bloomberg_nem_akarja_bevasarolni_magat_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. december. 06. 19:54","title":"Bloomberg szerint a többi demokrata jelöltet Trump megeszi vacsorára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e730f75-21e5-4d29-bebe-e336cf50d467","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövetővel végeztek a rendőrök.","shortLead":"Az elkövetővel végeztek a rendőrök.","id":"20191206_Harman_meghaltak_es_tobben_megserultek_egy_floridai_lovoldozesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e730f75-21e5-4d29-bebe-e336cf50d467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4274e21a-ff7e-46a0-a42e-7d5e141234f2","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Harman_meghaltak_es_tobben_megserultek_egy_floridai_lovoldozesben","timestamp":"2019. december. 06. 17:21","title":"Hárman meghaltak és többen megsérültek egy floridai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","shortLead":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","id":"201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae7b6f-0659-4319-b117-1714a52034b2","keywords":null,"link":"/360/201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"Király Viktor a színpadi csillogás mellé egy másikat is választott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","shortLead":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","id":"20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710ea17c-fb0f-46e6-9d55-f265ea329805","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","timestamp":"2019. december. 05. 21:18","title":"140 ezren haltak meg tavaly kanyaróban, főként kisgyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"360","description":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem az MSZP és a Fidesz politikai pályájáról is. A HVG-ben megjelent véleménycikkében Lendvai Ildikó, a szocialisták akkori frakcióvezetője azt írja, az MSZP először meg akarta úszni az egész referendumot, de bojkottot hirdetni nem mert, utána pedig teljesen elhibázta a kampányát.","shortLead":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem...","id":"201948_jo_valasz_rossz_ervek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e8cc14-ee26-4e40-9d3d-f72e528e51b1","keywords":null,"link":"/360/201948_jo_valasz_rossz_ervek","timestamp":"2019. december. 05. 13:00","title":"Lendvai Ildikó: Jó válaszunk volt, de rossz érvelésünk a 15 évvel ezelőtti népszavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai diákok egy csoportja próbál fellépni ellene.","shortLead":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai...","id":"20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16695205-f712-4d0d-a74c-1677354afee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","timestamp":"2019. december. 05. 13:03","title":"Súlyos vádak a TikTok ellen, azt mondják, kiszivattyúzzák a felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér Ház ura annyira megsértődött, hogy csapot-papot otthagyva hazautazott az USA-ba. Nem a kanadai vezető az első, akinek kellemetlen pillanatai támadtak egy-egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt, az áldozatok, Nicolas Sarkozy francia elnök, George W Bush és Barack Obama amerikai elnökök hasonló és még kínosabb eseteit a The New York Times elevenítette fel.\r

","shortLead":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér...","id":"20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51ba0-8d6e-465f-8fc0-32a629d431c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 18:16","title":"Nem Trudeau az első, aki kínos helyzetbe került a bekapcsolt mikrofonok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]