A házhozszállítás jövője nem a drón, hanem a bringa. Erre a kissé meglepő következtetésre jutott a Les Échos című francia gazdasági lap, mely egész összeállítást szentelt a fontos problémának. Az internetes kereskedés az egész világon előretör, de az árut valahogy el kell juttatni a megrendelőkhöz. A túlzsúfolt városi utakon az autós megoldás egyre kevésbé működik. Amerikában és Kínában kipróbálták a drónt, de az nagy súlyt nem képes célba juttatni. Viszont számtalan biztonsági problémát okozhat, arról nem is beszélve, hogy zavarhatja a telekommunikációs rendszereket. Ellentétben a jó öreg biciklivel, amely Franciaországban szinte nemzeti szimbólumnak számít, és amely akár 500 kilót is képes határidőre elvinni a megrendelőkhöz. Ezért az olyan nagy cégek is, mint a DHL a bicikliflotta fejlesztését tervezik.

Az a bizonyos utolsó kilométer

A házhozszállítás és a forgalomtervezés rémálma az, hogy a belvárosban óriási forgalmi dugók alakulhatnak ki amiatt, mert a kisteherautók elözönlötték az utakat. Franciaországban jelenleg a városi forgalom 20%-át teszi ki az a bizonyos utolsó kilométer, de ha ilyen dinamikusan fejlődik tovább az internetes kereskedelem, akkor hamarosan minden második jármű ezzel a céllal lehet majd az utcákon. Ez pedig totális káoszt eredményezne, és teljesen lehetetlenné tenné bármilyen határidő betartását. És akkor még nem beszéltünk a környezetszennyező hatásokról, melyeket a házhoz szállító teherautók okoznak. De nemcsak ez szól a teherautók ellen, hanem a hatékonyság is.

Míg egy kisteherautó egy óra alatt átlagosan három címre juttat el árut, addig egy biciklis ötre. Az áruszállító bicikli átlagos kapacitása 100 kiló, ha van utánfutó is, akkor ez felmehet 500 kilóra is. Mindezt az Olvo szövetkezet alapító elnöke mesélte el a Les Echos-nak, és sietett hangsúlyozni, hogy a bringa a vásárlóknak is igen előnyös, mert ők egyórás várakozási időt jelölnek meg, míg az autós házhozszállítás egy egész délelőttöt vagy délutánt jelent. A mai rohanó tempóban ez egyáltalán nem elhanyagolható különbség.

A bicikli nem képez forgalmi akadályt

Az autós házhozszállítás egyik legnagyobb hátránya a városi forgalom szempontjából a parkolás. Kisteherautóval parkolni egy nagyvárosban szinte lehetetlen napközben, ezért a sofőrök kénytelenek szabálytalanul megállni és kirakodni. Feltartják ezzel az egész forgalmat, és ráadásul kockáztatják a büntetést. Mindez nem sújtja a biciklis házhozszállítást.

Robbanásszerű növekedésre számít a DHL. Az Amazon Prime mintájára igyekeznek villámgyorsan házhoz szállítani a megrendelt árut, ezért állandóan növelik a kerékpárosok számát. A teherszállító kerékpárok persze nem kizárólag a nyeregben ülők fizikai erejére számítanak, mert akkor csak lassan haladnának a 100 kilós csomagokkal. A DHL mindenütt elektromos motorral felszerelt teherszállító kerékpárokat használ Franciaország 14 nagyvárosában. A cég arra számít, hogy 2025-ben a házhozszállítás 70%-át elektromos kerékpárral fogják megoldani.

Azért is koncentrálnak a jó öreg bringára, mert a nagyvárosok - Párizs mintájára - egyre inkább lezárják a belső területeket a környezetszennyező dízeljárművek elől. A kerékpár mint környezetkímélő jármű virul, és ragyogó jövő elé néz. A korábban idézett Olvo szövetkezet, mely Párizsban működik, évente 100%-os növekedéssel számol a jövőben.

Berlinben vagy a holland és belga nagyvárosokban sokkal előbb tartanak: ott hubokat, vagyis csomópontokat hoztak létre a kerékpáros házhozszállításhoz. Ugyanez a helyzet Kanadában is. New York is felismerte a kerékpáros házhozszállításban rejlő előnyöket.

A népszerűség átka

A dinamikus növekedés komoly problémákat is okoz: egyrészt telítetté válnak a népszerű biciklisávok, másrészt hiány van lelkes fiatalokból, akik vállalják a kerékpáros házhozszállítást, amely nem épp leányálom télvíz idején. Hollandiában és másutt, ahol a kerékpár családi közlekedési eszközzé vált a nagyvárosokban, nagy gondot okoz az is, hogy a csomagokat szállító kerékpárok milyen sebességgel képesek haladni a tumultusban csúcsforgalom idején.