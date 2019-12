Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"919e4b2a-5012-4660-9f3c-dc796a221b41","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szívizomgyulladás miatt határozatlan időre harcképtelenné vált az Ajax holland válogatott labdarúgója.","shortLead":"Szívizomgyulladás miatt határozatlan időre harcképtelenné vált az Ajax holland válogatott labdarúgója.","id":"20191221_Defibrillatort_ultettek_Daley_Blindbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=919e4b2a-5012-4660-9f3c-dc796a221b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7615d82-bae8-4cdf-985a-fea30547d5d5","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Defibrillatort_ultettek_Daley_Blindbe","timestamp":"2019. december. 21. 16:21","title":"Defibrillátort ültettek Daley Blindbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtized legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak Ausztráliában, és 41 foknál is melegebbet mértek.","shortLead":"Az elmúlt évtized legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak Ausztráliában, és 41 foknál is melegebbet mértek.","id":"20191222_Bocsanatot_kert_az_ausztral_miniszterelnok_amiert_Hawaiin_nyaralt_mikozben_orszaga_langokban_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478806d4-03c0-4124-9b43-811ecf3c7c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Bocsanatot_kert_az_ausztral_miniszterelnok_amiert_Hawaiin_nyaralt_mikozben_orszaga_langokban_all","timestamp":"2019. december. 22. 08:26","title":"Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök, amiért Hawaii-n nyaralt, miközben országa lángokban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vérző nőt szállítottak kórházba a mentők szombaton hajnalban Budapesten, akiről az orvosok megállapították, hogy nemrég szült vagy elvetélt.","shortLead":"Vérző nőt szállítottak kórházba a mentők szombaton hajnalban Budapesten, akiről az orvosok megállapították, hogy nemrég...","id":"20191221_Ruhaszsakban_talaltak_meg_a_rendorok_egy_thaifoldi_no_25_hetes_magzatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4baefc-bd3c-4304-ac29-ee70adca4f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ruhaszsakban_talaltak_meg_a_rendorok_egy_thaifoldi_no_25_hetes_magzatat","timestamp":"2019. december. 21. 21:09","title":"Ruhászsákban találták meg a rendőrök egy thaiföldi nő 25 hetes magzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 fok körül alakul a hőmérséklet.","shortLead":"10 fok körül alakul a hőmérséklet.","id":"20191222_Eso_es_szel_igen_ho_nem_valoszinu_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d73dc5-29b5-4c0f-9d9e-eb4192fdf260","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Eso_es_szel_igen_ho_nem_valoszinu_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 22. 08:46","title":"Eső és szél igen, hó nem valószínű karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a7fc0-373c-4be5-8cfe-4a115054db1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kapott további frekvenciaengedélyt a hírközlési hatóságtól. ","shortLead":"Nem kapott további frekvenciaengedélyt a hírközlési hatóságtól. ","id":"20191221_Ma_ejfelkor_elhallgat_a_Civil_Radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a7fc0-373c-4be5-8cfe-4a115054db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6cfdb5-5102-433f-be58-543ebc5ffe96","keywords":null,"link":"/kkv/20191221_Ma_ejfelkor_elhallgat_a_Civil_Radio","timestamp":"2019. december. 21. 18:29","title":"Ma éjfélkor elhallgat a Civil Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1647a402-d09e-4ffc-a6c4-0171abd464a4","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az idő megszépítette a magát a Kárpátok Géniuszának nevező Nicolae Ceausescu emlékét, Románia lakóinak már több mint 60 százaléka van jó véleménnyel a gyorsított eljárásban kivégzett diktátorról, aki perében azt mondta, majd a román nép mond róla végső ítéletet. Ítéletre vár – ha nem is végsőre – a véres rendszerváltás utáni első megválasztott román elnök, Ion Iliescu, akit súlyos vádakkal illetnek 1989-es cselekedeteiért.","shortLead":"Az idő megszépítette a magát a Kárpátok Géniuszának nevező Nicolae Ceausescu emlékét, Románia lakóinak már több mint 60...","id":"201951__roman_forradalom_89__veres_rendszervaltas__12_kotetnyi_vadirat_egymillio_lovedek__beke_veletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1647a402-d09e-4ffc-a6c4-0171abd464a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17562f2-ab0a-4c49-91dc-11e2a9ac9815","keywords":null,"link":"/360/201951__roman_forradalom_89__veres_rendszervaltas__12_kotetnyi_vadirat_egymillio_lovedek__beke_veletek","timestamp":"2019. december. 22. 08:15","title":"30 év után bíróság ítélet értékelheti át, amit a román forradalomról tudhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi becsléseknél magasabb, illetve összhangban áll a különféle hazai és nemzetközi várakozásokkal - olvasható a Pénzügyminisztérium (PM) közleményében.","shortLead":"A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi...","id":"20191221_Derulato_penzugyminiszteriumi_elorejelzes_a_magyar_gazdasagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39571996-2c47-445c-a931-80e7838235d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_Derulato_penzugyminiszteriumi_elorejelzes_a_magyar_gazdasagrol","timestamp":"2019. december. 21. 13:34","title":"Derűlátó pénzügyminisztériumi előrejelzés a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]