[{"available":true,"c_guid":"9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további csapásokkal fenyegetnek. ","shortLead":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további...","id":"20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79762b28-0e99-4b5d-b4e6-caa7a190bf56","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","timestamp":"2020. január. 08. 05:18","title":"Rakétatámadások Irakban: Irán gyorsan megtorolta Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3a74d6-ac0a-41ed-9ae8-19268d51e7f6","c_author":"Lőrinc László","category":"kultura","description":"A Harry Potter népirtásra lelkesítésben tényleg nem valami jó.","shortLead":"A Harry Potter népirtásra lelkesítésben tényleg nem valami jó.","id":"20200107_Lorinc_Laszlo_Katonanota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3a74d6-ac0a-41ed-9ae8-19268d51e7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdf9ec1-c419-467b-b8b5-7a19f32ec1fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Lorinc_Laszlo_Katonanota","timestamp":"2020. január. 07. 12:47","title":"Lőrinc László: Katonanóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9755c17b-bb5c-4fd2-a162-b681680972a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Enyhe, 4,5-ös földrengést észleltek szakemberek Iránnak azon a részén, ahol egy atomerőmű is található. Ugyanott pár hete is rengett a föld.","shortLead":"Enyhe, 4,5-ös földrengést észleltek szakemberek Iránnak azon a részén, ahol egy atomerőmű is található. Ugyanott pár...","id":"20200108_foldrenges_foldmozgas_irani_atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9755c17b-bb5c-4fd2-a162-b681680972a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b51755c-5d39-4c51-a51c-c44de0ad29bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_foldrenges_foldmozgas_irani_atomeromu","timestamp":"2020. január. 08. 09:43","title":"Megint rengett a föld az iráni atomerőmű közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","shortLead":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","id":"20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d4a7d1-18e1-4ff6-b527-a5658ffc6cd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","timestamp":"2020. január. 07. 06:12","title":"Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","shortLead":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","id":"202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c738d1b2-3808-4215-a08a-c6e04daaac15","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","timestamp":"2020. január. 08. 10:00","title":"Ragyogó humorral szól tabutémákról – immár magyarul is – a kanadai sztáríró ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c1cd6-c1b0-4abf-a7ab-098cbc8784ad","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Szeviép-ügy miatt vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal új elnöke a Szegedi Törvényszéken. A törvényszék elnöki posztjára kiírt pályázat elbírálása is csúszik emiatt.","shortLead":"A Szeviép-ügy miatt vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal új elnöke a Szegedi Törvényszéken. A törvényszék...","id":"20200107_szeviep_vizsgalat_senyei_szegedi_torvenyszek_obh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=565c1cd6-c1b0-4abf-a7ab-098cbc8784ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a75dac-f4e9-4a6c-8542-5db1aa2baf64","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_szeviep_vizsgalat_senyei_szegedi_torvenyszek_obh","timestamp":"2020. január. 07. 16:30","title":"Ledobta a bombát az OBH új elnöke a Szegedi Törvényszékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b5adf-5e81-4b35-9aee-d08b6373a129","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Kleinheincz Csilla szerkesztőként és fordítóként is a magyar fantasztikus irodalom megkerülhetetlen alakja, íróként pedig olyasmire vállalkozott, amire itthon mások még nem nagyon: népmesékből inspirálódva írt fajsúlyosan drámai regénysorozatot.","shortLead":"Kleinheincz Csilla szerkesztőként és fordítóként is a magyar fantasztikus irodalom megkerülhetetlen alakja, íróként...","id":"20200106_Kleinheincz_Csilla_Olomerdo_Uveghegy_Ezustkez_nepmese_fantasy_hos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a51b5adf-5e81-4b35-9aee-d08b6373a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c50574-8def-4456-822b-8e71fce96ac8","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Kleinheincz_Csilla_Olomerdo_Uveghegy_Ezustkez_nepmese_fantasy_hos","timestamp":"2020. január. 06. 16:35","title":"Nem lehet hős, aki másokat kényszerít áldozathozatalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","shortLead":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","id":"20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580fe9d7-06ef-4187-8c56-561c614c4e87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","timestamp":"2020. január. 06. 17:56","title":"Exkluzív: titokzatos, új Audit fotóztunk Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]