[{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság szerint az egyik kérdés megtévesztő, egy másik pedig túl bonyolult. A határozat nem jogerős.","shortLead":"A bizottság szerint az egyik kérdés megtévesztő, egy másik pedig túl bonyolult. A határozat nem jogerős.","id":"20200110_nvb_lmp_zold_nepszavazas_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00962f3d-810d-4352-a270-24cdb0ca0301","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_nvb_lmp_zold_nepszavazas_kerdesek","timestamp":"2020. január. 10. 05:07","title":"Elutasította az NVB az LMP zöld népszavazási kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712e9f5b-c5a2-4837-8c79-54291bb25887","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zivatarok hónapokig tartó aszályt követően söpörtek végig az afrikai országon.","shortLead":"A zivatarok hónapokig tartó aszályt követően söpörtek végig az afrikai országon.","id":"20200110_iteletido_esozes_angola_afrika_halottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712e9f5b-c5a2-4837-8c79-54291bb25887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d186dc0f-3e58-48bd-81c3-7175a37f04fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_iteletido_esozes_angola_afrika_halottak","timestamp":"2020. január. 10. 05:33","title":"Ítéletidő Angolában: 24 óra alatt 44 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"330-ról 333-ra változott a forint/euró árfolyam egy nap alatt.","shortLead":"330-ról 333-ra változott a forint/euró árfolyam egy nap alatt.","id":"20200109_forint_euro_arfolyam_333","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14701148-9f39-4549-a93b-b42df50aba48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_forint_euro_arfolyam_333","timestamp":"2020. január. 09. 16:41","title":"Csúnyán gyengül a forint, 333-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","shortLead":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","id":"20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cec50e-07e7-4d83-a196-a007db68c4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","timestamp":"2020. január. 09. 19:20","title":"A Főtáv új vezetője dolgozók között dobja szét a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb9695b-1098-4eff-8331-3db62f6eef8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aláírásgyűjtést az RMDSZ kezdeményezte, az Európai Bizottságnak most fél éve van arra, hogy kialakítsa álláspontját.","shortLead":"Az aláírásgyűjtést az RMDSZ kezdeményezte, az Európai Bizottságnak most fél éve van arra, hogy kialakítsa álláspontját.","id":"20200110_Az_Europai_Bizottsag_regisztralta_a_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezes_alairasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb9695b-1098-4eff-8331-3db62f6eef8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d986adeb-14c9-46c5-8eaa-fc278eae95e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Az_Europai_Bizottsag_regisztralta_a_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezes_alairasait","timestamp":"2020. január. 10. 15:26","title":"Az Európai Bizottság regisztrálta a kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","shortLead":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","id":"20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cc0064-9e43-476b-ad81-57faf2f53c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","timestamp":"2020. január. 08. 18:23","title":"Eltűnt egy orosz nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Bajban van a kormányzó jobboldal. Vereségről beszélnek politikusai és vezércikkírói. Hálátlan, konc- és potyaleső kádárista magyar népről borong világnézeti vezérorgánuma. Állítólag elvesztette az ifjúságot. ","shortLead":"Bajban van a kormányzó jobboldal. Vereségről beszélnek politikusai és vezércikkírói. Hálátlan, konc- és potyaleső...","id":"20200110_TGM_Csak_a_szokvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86833b60-78ec-47a6-a9a2-3f236e8bdace","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_TGM_Csak_a_szokvany","timestamp":"2020. január. 10. 10:35","title":"TGM: Csak a szokvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e825ce7-1b4a-4695-8fab-a63ad35e4de3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Medgyessy Péter az irányadó, ha parlamenti beszédek bakijairól van szó, de azóta egy újabb generáció is felzárkózott. Retorikai csúcsteljesítményeket láthattunk Kunhalmi Ágnestől Németh Szilárdig, a szakértő gyűjtést és értékelést Ceglédi Zoltán és a Duma Aktuál biztosítja.","shortLead":"Medgyessy Péter az irányadó, ha parlamenti beszédek bakijairól van szó, de azóta egy újabb generáció is felzárkózott...","id":"20200108_Duma_Aktual_Retorikai_csucsteljesitmenyek_a_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e825ce7-1b4a-4695-8fab-a63ad35e4de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923da0cf-c5f5-4535-81c5-3637eaa4fe3f","keywords":null,"link":"/360/20200108_Duma_Aktual_Retorikai_csucsteljesitmenyek_a_Parlamentben","timestamp":"2020. január. 08. 19:00","title":"Duma Aktuál: DJ Kunhalmira a szavaló Németh Szilárddal válaszolt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]