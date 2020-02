Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Tusk ezt a hetet javasolta, hogy találkozzon Orbánnal, de a költségvetésről döntő uniós csúcstalálkozó miatt a magyar kormányfőnek nem lesz rá ideje. ","shortLead":"Donald Tusk ezt a hetet javasolta, hogy találkozzon Orbánnal, de a költségvetésről döntő uniós csúcstalálkozó miatt...","id":"20200219_Orban_Tusk_talalkozo_Brusszel_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078ba45c-89aa-4284-8c28-89ee263eb590","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_Tusk_talalkozo_Brusszel_Neppart","timestamp":"2020. február. 19. 15:48","title":"Magyar kérésre halasztották el Orbán találkozóját a Néppárt elnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f308750-dd44-4209-95b2-003a152e4ff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a rendszerváltás korába visszarepítő négykerekű időgép sosem volt hivatalosan forgalomba helyezve. ","shortLead":"Ez a rendszerváltás korába visszarepítő négykerekű időgép sosem volt hivatalosan forgalomba helyezve. ","id":"20200220_nem_eliras_tenyleg_csak_180_km_van_ebben_az_elado_1989es_ferrari_testarossaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f308750-dd44-4209-95b2-003a152e4ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f95a2a-882d-4f1c-bce7-63267c51937b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_nem_eliras_tenyleg_csak_180_km_van_ebben_az_elado_1989es_ferrari_testarossaban","timestamp":"2020. február. 20. 06:41","title":"Tényleg csak 180 km van ebben az eladó 1989-es Ferrari Testarossában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve tartalmazza az összes bankszámlához kapcsolódó költséget. Ebből azonnal kiderül, hogy mennyit fizetünk azért, ha például állandóan automatából veszünk fel készpénzt, ha folyószámlahitelt görgetünk magunk előtt, de sokkoló lehet a tranzakciókról érkező SMS üzenetek összköltsége is. Sok olvasó panaszkodott arra, hogy nem találja a díjkimutatást, ezért az alábbiakban nem csak az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze, hanem megmutatjuk azt is, hogy az összesítés a bankok netbankjain belül hol található meg. ","shortLead":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve...","id":"20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d602543-8130-4618-8aed-d88c315cbd1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:39","title":"Hol találhatjuk meg a bankszámla díjkimutatásunkat, amiről most mindenki beszél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez. A miniszterelnök napokkal korábban jelentette be, hogy a kormány erre készül.","shortLead":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez...","id":"20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca85df7d-3e97-40d9-b334-00776b500866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","timestamp":"2020. február. 18. 18:37","title":"Klímavédelmi akcióterv: a jelek szerint a kormány épp csak az érintettekkel nem egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb8ed9f-0b03-4dc8-91b1-0c4f28d6f328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vele lett világhírű az AC/DC, a zenekar legjobb lemezeit egyértelműen neki köszönheti. Igaz, az egyiket már a síron túlról. Igazi őstehetség, karizmatikus frontember, igazi rock and roll arc volt, aki bele is halt mindebbe. Épp 40 éve, 1980. február 19-én.","shortLead":"Vele lett világhírű az AC/DC, a zenekar legjobb lemezeit egyértelműen neki köszönheti. Igaz, az egyiket már a síron...","id":"20200219_Nelkule_nem_lett_volna_ilyen_az_ACDC__40_eve_halt_meg_Bon_Scott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb8ed9f-0b03-4dc8-91b1-0c4f28d6f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9948051-d0c6-44f6-b85a-59bb1afa74cf","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Nelkule_nem_lett_volna_ilyen_az_ACDC__40_eve_halt_meg_Bon_Scott","timestamp":"2020. február. 19. 08:21","title":"Nélküle nem lett volna ilyen az AC/DC – 40 éve halt meg Bon Scott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","shortLead":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","id":"20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd28a2b-bc6f-436c-9465-fc8a1ed5ed44","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","timestamp":"2020. február. 19. 08:35","title":"Havas eső is érkezhet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fe71cd-8572-4633-b962-b211ab7bb677","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest brüsszeli képviselőjét kérdeztük arról, hogy jön-e több uniós forrás a fővárosba, illetve, hogy mit gondol a kormány klímatervéről. Jávor Benedekkel Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Budapest brüsszeli képviselőjét kérdeztük arról, hogy jön-e több uniós forrás a fővárosba, illetve, hogy mit gondol...","id":"20200219_Javor_Benedek_Ures_kommunikacios_fordulat_Orban_zoldulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fe71cd-8572-4633-b962-b211ab7bb677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff62b71-8e5e-48fd-b479-101963709945","keywords":null,"link":"/360/20200219_Javor_Benedek_Ures_kommunikacios_fordulat_Orban_zoldulese","timestamp":"2020. február. 19. 13:15","title":"Jávor Benedek: Üres kommunikációs fordulat a kormány zöldülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pöttyök, pöttyök mindenhol!","shortLead":"Pöttyök, pöttyök mindenhol!","id":"20200219_Michelle_Obama_megmutatta_hogy_nezett_ki_a_szalagavatojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ab6dc1-73b6-4df6-88fd-a9bee0e4de28","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Michelle_Obama_megmutatta_hogy_nezett_ki_a_szalagavatojan","timestamp":"2020. február. 19. 10:30","title":"Michelle Obama megmutatta, hogy nézett ki a szalagavatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]