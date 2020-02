Rivális nélkül hasítanak a Vajna-örökösök az online kaszinópiacon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","shortLead":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","id":"20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545cf0a-52f5-4167-9669-8e6357f1d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:47","title":"Oktatási Hivatal: Külön kértük a szakszolgálatokat, hogy tájékoztassák a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797665d8-b475-4fab-a30a-4c117b814a07","keywords":null,"link":"/360/202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","timestamp":"2020. február. 20. 11:00","title":"\"A Fidesz őszülő, pocakos vezetőből akar divatos terméket faragni a fiataloknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.","shortLead":"A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.","id":"20200219_Erzsebet_kiralyno_alaposan_osszezavarta_Harry_herceg_es_Megan_Markle_terveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35cc656-18a4-460c-9621-8ff4bcce8795","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Erzsebet_kiralyno_alaposan_osszezavarta_Harry_herceg_es_Megan_Markle_terveit","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Erzsébet királynő alaposan összezavarta Harry herceg és Megan Markle terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","shortLead":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","id":"20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd082e4-9446-45be-bb70-4303a54f9802","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","timestamp":"2020. február. 18. 11:55","title":"Farkas Flórián is felbukkant Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár elbukna 2-3 milliárd forintot.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár...","id":"20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cc1a5b-3f25-4f52-a6d3-79d38c2504f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","timestamp":"2020. február. 19. 20:20","title":"Cser-Palkovics nekiment Vargáék adócsökkentési tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órával azután, hogy megírták, miként halogatja a Nyíregyházi Városüzemeltető volt igazgatója a börtönbe vonulást, elfogatóparanccsal bevitték.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy megírták, miként halogatja a Nyíregyházi Városüzemeltető volt igazgatója a börtönbe...","id":"20200219_Orban_vendeg_bocskai_peter_nyiregyhaza_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365afefd-155f-48b3-a4e0-3ede3a0f44e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_vendeg_bocskai_peter_nyiregyhaza_borton","timestamp":"2020. február. 19. 11:55","title":"Bevitték a börtönbe Orbán vendéglátóját, miután hír lett abból, hogy nem akar bevonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek jogainak biztosával kapcsolatos népszavazási kérdések a választási bizottság szerint, ezért nem hitelesítették őket.","shortLead":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek...","id":"20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50e79f8-2a55-4906-84c5-2d884a7c4bc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","timestamp":"2020. február. 18. 18:33","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a személyre szabott jogalkotás.","shortLead":"Folytatódik a személyre szabott jogalkotás.","id":"20200219_Beadtak_a_Lex_Dezsit_atirjak_a_torvenyt_hogy_a_gyori_polgarmester_orvoskent_is_dolgozhasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2233d74f-44f4-4fcc-9090-c70e318706fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Beadtak_a_Lex_Dezsit_atirjak_a_torvenyt_hogy_a_gyori_polgarmester_orvoskent_is_dolgozhasson","timestamp":"2020. február. 19. 10:26","title":"Beadták a Lex Dézsit: átírják a törvényt, hogy a győri polgármester orvosként is dolgozhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]