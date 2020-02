Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még mindig érvényben lévő amerikai korlátozások miatt a Huawei nem teheti fel újabb telefonjaira a Google alkalmazásait, szolgáltatásait. Az amerikai vállalat arra hívja fel a felhasználók figyelmét, hogy manuálisan ugyan telepíthetnének ilyen appokat, de ne tegyék.","shortLead":"A még mindig érvényben lévő amerikai korlátozások miatt a Huawei nem teheti fel újabb telefonjaira a Google...","id":"20200224_huawei_play_aruhaz_androidos_alkalmazasok_telepites_google_szolgaltatasok_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086afc3d-a167-48d7-8915-2edf7a5dd221","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_huawei_play_aruhaz_androidos_alkalmazasok_telepites_google_szolgaltatasok_kemkedes","timestamp":"2020. február. 24. 08:03","title":"A Google üzeni a Huawei telefont vásárlóknak: kétszer is gondolja meg, mit telepít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában, de csak tíz-húsz százalékuk dolgozik teljes, heti negyven órás munkaidőben.","shortLead":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában...","id":"20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c398571e-625e-4b26-937a-f2c618d0d712","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","timestamp":"2020. február. 25. 17:31","title":"Alig van olyan Aldi-dolgozó, aki teljes munkaidőben van a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf83315-4367-434a-921d-cac274190189","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha kérdezték, azt mondta, a mosolygás a hosszú élet titka.","shortLead":"Ha kérdezték, azt mondta, a mosolygás a hosszú élet titka.","id":"20200225_Meghalt_a_legidosebb_ferfi_a_vilagon_112_eves_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf83315-4367-434a-921d-cac274190189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23500f3f-8eda-42c1-a47e-82694dab3186","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Meghalt_a_legidosebb_ferfi_a_vilagon_112_eves_volt","timestamp":"2020. február. 25. 08:24","title":"Meghalt a legidősebb férfi a világon, 112 éves volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","shortLead":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","id":"20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370d60a-b040-41b3-bb14-6104b8d57797","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","timestamp":"2020. február. 24. 17:01","title":"Itt a franciák új elnöki limuzinja, a DS9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","shortLead":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","id":"20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752da3ea-14ff-4213-8605-b7931b3af773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","timestamp":"2020. február. 24. 10:13","title":"Varga Mihály: Hamarosan elindul a nyugdíjkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17e7883-e8bd-40f9-811a-4636ff276357","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","timestamp":"2020. február. 25. 13:08","title":"Ezek után ki akarna nő lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam medencéjének országaira a népességrobbanás a jellemző, így a víz egyre fontosabb természeti erőforrássá válik.","shortLead":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam...","id":"202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254b0bde-629a-4e13-984f-f22fd68711ea","keywords":null,"link":"/360/202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","timestamp":"2020. február. 24. 13:00","title":"Egyiptom \"a Nílus ajándéka\", de mostantól Etiópia is az akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem vagyok biztos benne, hogy az idén meglesz a szabadkereskedelmi egyezmény az Egyesült Királysággal – jelentette ki perfid mosollyal Emmanuel Macron francia elnök. A Guardian utánajárt és kiderült: a franciák uniós állásponttá tették a klórozott csirkék ügyét, vagyis az EU ragaszkodik ahhoz, hogy Nagy-Britannia továbbra se importáljon ily módon tisztán tartott szárnyasokat.","shortLead":"Nem vagyok biztos benne, hogy az idén meglesz a szabadkereskedelmi egyezmény az Egyesült Királysággal – jelentette ki...","id":"20200225_Klorozott_csirkek_Boris_Johnsonnak_valasztania_kell_az_EU_es_az_USA_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0da411a-4d77-443f-9e74-f73317d11e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Klorozott_csirkek_Boris_Johnsonnak_valasztania_kell_az_EU_es_az_USA_kozott","timestamp":"2020. február. 25. 13:48","title":"Klórozott csirkék: Boris Johnsonnak választania kell az EU és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]